【灣區新聞】民調顯示過半受訪者認為舊金山正朝著錯誤方向發展（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

針對舊金山(三藩市)面臨的各種危機,社區組織GrowSF公佈一項新的民調,超過一半受訪者認為,舊金山正朝著錯誤方向發展,亦對於市長布里德明年競選連任抱反感態度。

社區組織GrowSF的民調顯示,68%的受訪者認為,舊金山正朝著錯誤方向發展,認為方向正確的則有24%。

對於舊金山面臨的挑戰,有一成三人認為市內危機不能夠解決,86%人認為問題可以解決。

受訪者認為,舊金山最大的挑戰,包括無家可歸者、毒品、治安和房屋問題。

超過七成人贊成市府提供更多無家者床位,但有四成人反對將收容所興建在自己家的4分1英里內。

針對毒品問題,九成人支持對芬太尼毒販作出拘捕和檢控,亦有過半數受訪者支持當局向在公眾地方吸毒的人執法。

在罪案問題上,114個經歷罪案的受訪者中,47%沒有報案,GrowSF表示,當局必須增加警察部門人手,改善911等候時間和提升破案率。

在明年市長選舉,六成受訪者對於競選連任的布里德感到反感,支持度只有三成多。

亦有超過六成受訪者不滿市參議會和布里德,GrowSF指,市民對市府的滿意度低,反映出即將到來的選舉會有相當大的人事變動。

