【國際新聞】以色列透露加沙作戰大綱 冀最終建新安全系統

以色列透露對加沙的作戰計劃大綱,首階段是展開地面行動殲滅哈馬斯武裝,最終在加沙設立新的安全系統。據報哈馬斯提出放人質換停火,以色列未答應

以色列國防軍繼續空襲加沙多處傳出炮火聲,國防軍指各部隊正加緊訓練、組織隊伍、搜集資料及後勤補給,務必以最佳狀態進入戰事下一階段。防長加蘭特在外交與國防委員會會議上,向外披露以色列三階段作戰計劃。

首先是透過地面行動及空襲等摧毀哈馬斯組織,消除其軍事及管治組織,他表明任務艱巨,以方會付出代價,而且不是短期內可達成的目標。預計達到首階段目標後可減低火力,集中打擊殘餘分子的零星抵抗。最終目標是在加沙建立新的安全系統,徹底免除以色列照顧加沙居民日常生活的責任,並確保以色列人的安全。

面對以色列攻勢加劇,英國廣播公司報道指,哈馬斯在人質談判中提出釋放部分人換取立即停火,但以色列未有答應,他們相信203名人質之中,大部分人仍然生還。

