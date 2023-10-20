【國際新聞】以色列透露加沙作戰大綱 冀最終建新安全系統

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以色列透露對加沙的作戰計劃大綱，首階段是展開地面行動殲滅哈馬斯武裝，最終在加沙設立新的安全系統。據報哈馬斯提出放人質換停火，以色列未答應

以色列國防軍繼續空襲加沙多處傳出炮火聲，國防軍指各部隊正加緊訓練、組織隊伍、搜集資料及後勤補給，務必以最佳狀態進入戰事下一階段。防長加蘭特在外交與國防委員會會議上，向外披露以色列三階段作戰計劃。

首先是透過地面行動及空襲等摧毀哈馬斯組織，消除其軍事及管治組織，他表明任務艱巨，以方會付出代價，而且不是短期內可達成的目標。預計達到首階段目標後可減低火力，集中打擊殘餘分子的零星抵抗。最終目標是在加沙建立新的安全系統，徹底免除以色列照顧加沙居民日常生活的責任，並確保以色列人的安全。

面對以色列攻勢加劇，英國廣播公司報道指，哈馬斯在人質談判中提出釋放部分人換取立即停火，但以色列未有答應，他們相信203名人質之中，大部分人仍然生還。

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