【有線新聞】

非法闖入北韓的美軍士兵,據報被起訴逃兵罪等8項罪名。

23歲二等兵特拉維斯金7月被美軍由南韓遣返途中,涉嫌違規越境闖入北韓,扣押兩個月後驅逐回國。

美媒引述美軍文件首次披露特拉維斯金當時面臨襲擊同袍、擅離職守、製作兒童色情物品及多項違反軍紀等控罪。

其母親要求軍方按「無罪推定」原則處理案件,又指軍方承諾調查兒子派駐南韓期間的待遇。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。