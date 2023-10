【灣區新聞】NBA新賽季下周二開打 球迷近距離看勇士隊球星練球（視頻）

【KTSF 林子皓的報導】

NBA新賽季即將在下星期二正式開打,金州勇士週四也特別開放練球,讓球迷有機會近距離,觀看包括Stephen Curry、Klay Thompson等球星,新任總經理Mike Dunleavy Jr.也談到了新球季和新陣容的展望。

從Curry一出場,整個Chase Center歡聲雷動就可以感受到籃球季真的回來了。

在這個NBA季前勇士隊企畫的開放練球日,球迷僅僅只花5塊錢門票,就可以看到勇士隊全隊訓練的一日菜單,還有球員跟著玩遊戲,球迷也覺得物超所值。

勇士隊球迷Vincent Lin說:「我已經當了勇士的球迷很久了,這是我第一次來參加他們的練習機會,我覺得蠻有趣的,因為第一票價蠻便宜的,然後第二我們可以看到,他們教練是怎麼訓練他們

勇士隊為了今年的新球季,也做了相當多的補強,包括老將Chris Paul的加盟,而目前他們在整個熱身賽的表現也相當出色,至今為止四勝零敗,而總管Mike Dunleavy也談到了對球隊的一個看法。

Dunleavy說:「我們這個休季期間做了這些事,我們在自由市場交易,我們進行了選秀,我們真的很喜歡這群年輕球員,也認真的想著如何讓球隊變得更好,變成如我們所願的,而我們交易了某幾位,這些球員帶著正確的心態來,對季前而言還不錯

季後交易了Chris Paul這位明星老將,加上留下Draymond Green,繼續維持三巨頭核心,雖然讓外界對勇士隊逐漸老化的疑慮持續發酵,但Dunleavy還是表示了對球隊的信心和走在正確方向的信念。

這個更重視跑轟與空間製造的全新陣容,到底能不能帶領勇士重返榮耀,下周二將全面開打的NBA新賽季就見分曉。

