【灣區新聞】NBA新賽季下周二開打 球迷近距離看勇士隊球星練球（視頻）

【KTSF 林子皓的報導】

NBA新賽季即將在下星期二正式開打，金州勇士週四也特別開放練球，讓球迷有機會近距離，觀看包括Stephen Curry、Klay Thompson等球星，新任總經理Mike Dunleavy Jr.也談到了新球季和新陣容的展望。

從Curry一出場，整個Chase Center歡聲雷動就可以感受到籃球季真的回來了。

在這個NBA季前勇士隊企畫的開放練球日，球迷僅僅只花5塊錢門票，就可以看到勇士隊全隊訓練的一日菜單，還有球員跟著玩遊戲，球迷也覺得物超所值。

勇士隊球迷Vincent Lin說：「我已經當了勇士的球迷很久了，這是我第一次來參加他們的練習機會，我覺得蠻有趣的，因為第一票價蠻便宜的，然後第二我們可以看到，他們教練是怎麼訓練他們

勇士隊為了今年的新球季，也做了相當多的補強，包括老將Chris Paul的加盟，而目前他們在整個熱身賽的表現也相當出色，至今為止四勝零敗，而總管Mike Dunleavy也談到了對球隊的一個看法。

Dunleavy說：「我們這個休季期間做了這些事，我們在自由市場交易，我們進行了選秀，我們真的很喜歡這群年輕球員，也認真的想著如何讓球隊變得更好，變成如我們所願的，而我們交易了某幾位，這些球員帶著正確的心態來，對季前而言還不錯

季後交易了Chris Paul這位明星老將，加上留下Draymond Green，繼續維持三巨頭核心，雖然讓外界對勇士隊逐漸老化的疑慮持續發酵，但Dunleavy還是表示了對球隊的信心和走在正確方向的信念。

這個更重視跑轟與空間製造的全新陣容，到底能不能帶領勇士重返榮耀，下周二將全面開打的NBA新賽季就見分曉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。