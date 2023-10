【台灣新聞】學者解讀美方對2024年台灣總統大選態度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國在台協會AIT主席羅森伯格(Laura Rosenberger)週四結束訪台行程,這已經是她上任後第三度訪問台灣,而且她上任至今,和各陣營的台灣總統選舉參選人有過多次互動,跟過去美方一貫低調應對台灣大選的態度有顯著的不同,研究亞太地區政治的學者對此做出解讀。

AIT主席羅森伯格第三度訪台,再度與民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜,以及民眾黨總統參選人柯文哲都分別見了面,之所以沒有與已宣佈參選的鴻海集團創辦人郭台銘見面,是因為AIT依照中選會的政黨推薦總統參選人名單約訪。

過去美方應對台灣總統大選,一向是在檯面下極度關切,但對外總是保持距離和低調,以避免被批評干預台灣內政,這一次卻一反常態,研究亞太事務和台灣政治的史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立(Kharis Templeman)分析,這個改變透露出很多訊息。

首先從一開始,羅森伯格獲任命為AIT主席,就已經很不尋常。

胡佛研究所研究員祁凱立說:「她並沒有中國背景,之前也不是國務院的資深角色,這是一個白宮非常刻意的決定,選一位跟國安會關係緊密的人,我認為這向台灣民眾表明和展現,白宮密切關注這次選舉,和想有直接的接觸。」

其次,美方一反過去態度,積極與各參選人會面談話,也凸顯這次選舉,儘管賴清德民調始終領先,美方的評估認為至今仍勝負未定。

祁凱立說:「尚不清楚誰將贏得這次選舉,我認為仍然存在很多不確定性,我自己目前也無法預測選舉結果,可能要等到11月20日,所有候選人必須正式登記和退出時,我們就會知道更多資訊,但現在的一個大問題是,你是否會看到一名或多名,已宣布的候選人退出,我認為那將從根本上改變戰局。」

祁凱立還指出,美國對台灣總統蔡英文已經很熟悉也很放心,對於可能的接任人選,美方還需要多了解。

祁凱立說:「美方迫切需要更認識他們,試圖了解他們對美台關係的看法,了解如果他們當選總統將如何行事。」

最後學者認為,白宮對台灣大選的密切關注,凸顯出美方對於當前台灣面臨中國威脅的關切。

祁凱立說:「美國也對台灣自身的安全,和來自中國大陸的威脅深感關切,白宮正非常密切地關注,美中與美台關係,以及中國對台灣的威脅,我認為美國政府對這次選舉結果有著重大的利害關係,並看到一個能夠保持美台關係穩定的人,保持積極、朝著積極方向發展。」

至於賴清德、侯友宜以及柯文哲,三人都相繼到過美國,祁凱立認為,美方對於三人,都比今年初要放心得多,但這三人當時到美國的表現都算成功,沒有人特別突出或特別差勁。

