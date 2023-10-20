【台灣新聞】學者解讀美方對2024年台灣總統大選態度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國在台協會AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）週四結束訪台行程，這已經是她上任後第三度訪問台灣，而且她上任至今，和各陣營的台灣總統選舉參選人有過多次互動，跟過去美方一貫低調應對台灣大選的態度有顯著的不同，研究亞太地區政治的學者對此做出解讀。

AIT主席羅森伯格第三度訪台，再度與民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，以及民眾黨總統參選人柯文哲都分別見了面，之所以沒有與已宣佈參選的鴻海集團創辦人郭台銘見面，是因為AIT依照中選會的政黨推薦總統參選人名單約訪。

過去美方應對台灣總統大選，一向是在檯面下極度關切，但對外總是保持距離和低調，以避免被批評干預台灣內政，這一次卻一反常態，研究亞太事務和台灣政治的史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，這個改變透露出很多訊息。

首先從一開始，羅森伯格獲任命為AIT主席，就已經很不尋常。

胡佛研究所研究員祁凱立說：「她並沒有中國背景，之前也不是國務院的資深角色，這是一個白宮非常刻意的決定，選一位跟國安會關係緊密的人，我認為這向台灣民眾表明和展現，白宮密切關注這次選舉，和想有直接的接觸。」

其次，美方一反過去態度，積極與各參選人會面談話，也凸顯這次選舉，儘管賴清德民調始終領先，美方的評估認為至今仍勝負未定。

祁凱立說：「尚不清楚誰將贏得這次選舉，我認為仍然存在很多不確定性，我自己目前也無法預測選舉結果，可能要等到11月20日，所有候選人必須正式登記和退出時，我們就會知道更多資訊，但現在的一個大問題是，你是否會看到一名或多名，已宣布的候選人退出，我認為那將從根本上改變戰局。」

祁凱立還指出，美國對台灣總統蔡英文已經很熟悉也很放心，對於可能的接任人選，美方還需要多了解。

祁凱立說：「美方迫切需要更認識他們，試圖了解他們對美台關係的看法，了解如果他們當選總統將如何行事。」

最後學者認為，白宮對台灣大選的密切關注，凸顯出美方對於當前台灣面臨中國威脅的關切。

祁凱立說：「美國也對台灣自身的安全，和來自中國大陸的威脅深感關切，白宮正非常密切地關注，美中與美台關係，以及中國對台灣的威脅，我認為美國政府對這次選舉結果有著重大的利害關係，並看到一個能夠保持美台關係穩定的人，保持積極、朝著積極方向發展。」

至於賴清德、侯友宜以及柯文哲，三人都相繼到過美國，祁凱立認為，美方對於三人，都比今年初要放心得多，但這三人當時到美國的表現都算成功，沒有人特別突出或特別差勁。

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