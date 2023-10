【國際新聞】加沙指控以軍襲擊醫療設施 醫生靠手機燈摸黑治療

【有線新聞】

加沙衛生部門指控以色列軍方襲擊當地19間醫療設施,至少4間醫院停止運作,而其他醫院亦面臨困境。

加沙南部汗尤尼斯的醫院嚴格節約用電,大部分病房都已切斷電源,醫生只能黑暗中為病人縫針連針,靠手機燈光照明。最後的能源都節省下來,集中照顧重症病人。

急症室主任坎德爾說:「過去幾天我們向人道團體求助,醫院沒有燃料了,今早終於發生,看診時只能靠手機燈光照明。」

除了擔心沒電,醫護人員指病床和呼吸機也不足,只能看著新送來的傷者死去。而在食水與藥物短缺下,有醫院要在附近的商店買白醋幫病人洗傷口。

以色列原則上同意有限度開放拉法口岸運送人道物資,但不包括燃料。據了解埃及正與以色列商討輸入燃料作緊急用途。現時當地醫院都是靠衛生部門、人道組織捐贈剩餘的柴油用來發電,以維持有限度運作。

