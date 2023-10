【KTSF】

灣區週四天氣炎熱,亦是愛惜空氣日,代表空氣質素不佳。

灣區空氣質素管理局指出。週四炎熱和風勢微弱,加上汽車排出的廢氣,將會增加不健康的霧霾,預測週四內陸地區最高氣溫達到華氏90多度。

由於空氣質素欠佳,當局呼籲幼童、長者,以及有呼吸系統疾病的人士,避免在炎熱的時間做戶外活動,清晨時分的空氣質素會比較好。

另外,沿岸地區會出現大浪和離岸流,海邊會出現突如其來的大浪,大家要小心,不要背對海洋。

版權所有,不得轉載。