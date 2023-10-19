【灣區新聞】民進黨明日之星吳怡農訪問灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

被視為台灣民進黨明日之星的「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農到訪灣區，並連續在南灣舉辦兩場講座，分享他在台灣推動公民運動，以及如何提高台灣防衛能力。

年輕帥氣的吳怡農，週三現身在南灣，吸引許多粉絲爭相拍照留念，2020年立委選舉，他和國民黨的蔣萬安競逐台北市中山、北松山選區立委席位而爆紅，被視為民進黨的明日之星，也因此收穫許多暱稱為「農婦」的粉絲。

不過兩度參選落敗後，他現在專心推動公民運動，2020年創辦非政府組織「壯闊台灣聯盟」，教育大眾關於影響台灣未來和前途的議題，並提供一系列關於災難急救的訓練協助社區。

吳怡農說：「現在影響我們台灣未來、台灣前途，最重要的議題就是國家安全，教育社會大眾怎麼了解國家安全的議題，我們的取捨是甚麼，目前我們的政策有哪些挑戰，讓大家可以更有，讓更多人成為更消息靈通的選民，資訊充足的選民。」

1980年在美國芝加哥出生的吳怡農，童年在台灣長大，後來到美國求學、就業，又回到台灣發展。

這次應宇宙台灣社之邀，在灣區出席兩場別開生面的講座，週二晚他在Los Gatos Hill的一家品酒餐廳

和一群台灣鄉親，邊品酒邊聊公民運動，週三中午又到Cupertino的一家牛肉麵店，以講座的方式，分享當前台灣社會關注的公民議題。

吳怡農說：「希望大家知道，其實公民社會現在有一股力量，大家都站出來，透過具體的行動，讓我們的社會更安全。」

面對中共軍事威脅，以及頻繁的軍機擾台，要如何確保台灣的安全呢？

吳怡農說：「我們需要建立社會的韌性，社會的韌性從我們國防、我們軍隊的改革，一直到我們社區的準備都需要做好，我們需要一個整個社會，一個全社會面對安全的準備跟行動，所以希望每一位選民，每一位公民都支持國防改革，都更了解國防的議題，除此之外，我們在每一個社區也要盡好自己的責任，照顧好自己的家人，做好相關的訓練，唯有做好準備，我們才能確保我們能夠持續得維護和平。」

吳怡農自第一次參選後就備受關注而爆紅，他也分享了他目前推動公民運動，跟從政有甚麼樣的不同。

吳怡農說：「我一直覺得我在做同一件事情，因為公民運動是一場政治的運動，政治每四年的一次選舉，依賴的也是公民透過自己具體投票的行動來造成改變，所以我們一直在做同樣的事，我覺得我們一直在同一條路上。」

吳怡農此行強調，少談政治，多談公民議題。

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