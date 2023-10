【灣區新聞】民進黨明日之星吳怡農訪問灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

被視為台灣民進黨明日之星的「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農到訪灣區,並連續在南灣舉辦兩場講座,分享他在台灣推動公民運動,以及如何提高台灣防衛能力。

年輕帥氣的吳怡農,週三現身在南灣,吸引許多粉絲爭相拍照留念,2020年立委選舉,他和國民黨的蔣萬安競逐台北市中山、北松山選區立委席位而爆紅,被視為民進黨的明日之星,也因此收穫許多暱稱為「農婦」的粉絲。

不過兩度參選落敗後,他現在專心推動公民運動,2020年創辦非政府組織「壯闊台灣聯盟」,教育大眾關於影響台灣未來和前途的議題,並提供一系列關於災難急救的訓練協助社區。

吳怡農說:「現在影響我們台灣未來、台灣前途,最重要的議題就是國家安全,教育社會大眾怎麼了解國家安全的議題,我們的取捨是甚麼,目前我們的政策有哪些挑戰,讓大家可以更有,讓更多人成為更消息靈通的選民,資訊充足的選民。」

1980年在美國芝加哥出生的吳怡農,童年在台灣長大,後來到美國求學、就業,又回到台灣發展。

這次應宇宙台灣社之邀,在灣區出席兩場別開生面的講座,週二晚他在Los Gatos Hill的一家品酒餐廳

和一群台灣鄉親,邊品酒邊聊公民運動,週三中午又到Cupertino的一家牛肉麵店,以講座的方式,分享當前台灣社會關注的公民議題。

吳怡農說:「希望大家知道,其實公民社會現在有一股力量,大家都站出來,透過具體的行動,讓我們的社會更安全。」

面對中共軍事威脅,以及頻繁的軍機擾台,要如何確保台灣的安全呢?

吳怡農說:「我們需要建立社會的韌性,社會的韌性從我們國防、我們軍隊的改革,一直到我們社區的準備都需要做好,我們需要一個整個社會,一個全社會面對安全的準備跟行動,所以希望每一位選民,每一位公民都支持國防改革,都更了解國防的議題,除此之外,我們在每一個社區也要盡好自己的責任,照顧好自己的家人,做好相關的訓練,唯有做好準備,我們才能確保我們能夠持續得維護和平。」

吳怡農自第一次參選後就備受關注而爆紅,他也分享了他目前推動公民運動,跟從政有甚麼樣的不同。

吳怡農說:「我一直覺得我在做同一件事情,因為公民運動是一場政治的運動,政治每四年的一次選舉,依賴的也是公民透過自己具體投票的行動來造成改變,所以我們一直在做同樣的事,我覺得我們一直在同一條路上。」

吳怡農此行強調,少談政治,多談公民議題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。