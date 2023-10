【灣區新聞】舊金山市府派員到日落大道附近清理無家者營地（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區Sunset Boulevard附近,兩個多月前出現一個隱蔽的無家可歸者營地,市參事殷嘉立辦公室表示,週三清晨在市府部門協助下成功清理營地,並會協助露宿者提供房屋和其他資源。

本台記者在8月尾的時候,曾去到日藩區的37 Ave夾Vicente和Wawona街,當時隱約看到被大樹遮擋的營地,路邊亦有一張棄置的座椅。

市參事殷嘉立(Joel Engardia)的辦公室週三清晨在警方以及工務局協助下,清理了這個營地。

市參事殷嘉立的立法助理林文傑說:「我們今日就找了街道衛生營運中心(HSOC)幫助,今晨由舊金山工務局以及兩名警員。Taraval分局的警員去幫助。」

從殷嘉立辦公室提供的圖片可見,清理前和清理後的確有明顯的分別,清理前,地下亦發現針筒。

林文傑表示,他花了幾個月時間,終於可以清理這個營地,他說附近居民都表示歡迎。

當問到怕不怕露宿者營地捲土重來時,林文傑這樣回應說:「其實這事情,我們控制不到的,即是如果他要回來時,我們都是要經過這些程序,要找政府部門或辦公室,之後再作清理。」

無家可歸者維權組織(Coalition on Homelessness),先前就市府清理露宿者營地問題向市府提出訴訟,並一度得到聯邦法庭頒布的臨時禁制令,上月底聯邦第九巡迴上訴法庭指出,如果露宿者拒絕入住庇護所的安排,就不算是非自願的無家可歸者,市長布里德隨即宣布市府恢復執法,清除營地和帳篷。

