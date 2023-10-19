【灣區新聞】舊金山市府派員到日落大道附近清理無家者營地（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區Sunset Boulevard附近，兩個多月前出現一個隱蔽的無家可歸者營地，市參事殷嘉立辦公室表示，週三清晨在市府部門協助下成功清理營地，並會協助露宿者提供房屋和其他資源。

本台記者在8月尾的時候，曾去到日藩區的37 Ave夾Vicente和Wawona街，當時隱約看到被大樹遮擋的營地，路邊亦有一張棄置的座椅。

市參事殷嘉立（Joel Engardia）的辦公室週三清晨在警方以及工務局協助下，清理了這個營地。

市參事殷嘉立的立法助理林文傑說：「我們今日就找了街道衛生營運中心（HSOC）幫助，今晨由舊金山工務局以及兩名警員。Taraval分局的警員去幫助。」

從殷嘉立辦公室提供的圖片可見，清理前和清理後的確有明顯的分別，清理前，地下亦發現針筒。

林文傑表示，他花了幾個月時間，終於可以清理這個營地，他說附近居民都表示歡迎。

當問到怕不怕露宿者營地捲土重來時，林文傑這樣回應說：「其實這事情，我們控制不到的，即是如果他要回來時，我們都是要經過這些程序，要找政府部門或辦公室，之後再作清理。」

無家可歸者維權組織（Coalition on Homelessness），先前就市府清理露宿者營地問題向市府提出訴訟，並一度得到聯邦法庭頒布的臨時禁制令，上月底聯邦第九巡迴上訴法庭指出，如果露宿者拒絕入住庇護所的安排，就不算是非自願的無家可歸者，市長布里德隨即宣布市府恢復執法，清除營地和帳篷。

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