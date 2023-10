【灣區新聞】舊金山市議會決定取消部份線上公眾發言時間（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)市議會決定,取消部份線上公眾發言時間,因為近期湧入許多仇恨言論,灣區也有其他市議會跟進。

舊金山市議會在週二以8-3投票通過結束公眾線上發言時間,舊金山市議會觀察到,近期許多民眾透過其線上發言時間,提出反猶太或是其他歧視性的言論。

線上公眾發言時間是在疫情期間開始實行的措施,旨在幫助市府工作持續運轉,然而在疫情後,許多長者以及殘疾人士仍會使用線上發言功能,代替實體參與市議會會議。

對此,舊金山市議會表示,將通融這兩個族群的市民,持續使用線上發言功能。

而灣區其他議會,包括在北灣Sonoma County、東灣Union City、Concord、Walnut Creek,以及San Ramon也通過類似公眾線上發言的限制,同樣因為看到仇恨言論的激增。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。