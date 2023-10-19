【灣區新聞】舊金山市議會決定取消部份線上公眾發言時間（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）市議會決定，取消部份線上公眾發言時間，因為近期湧入許多仇恨言論，灣區也有其他市議會跟進。

舊金山市議會在週二以8-3投票通過結束公眾線上發言時間，舊金山市議會觀察到，近期許多民眾透過其線上發言時間，提出反猶太或是其他歧視性的言論。

線上公眾發言時間是在疫情期間開始實行的措施，旨在幫助市府工作持續運轉，然而在疫情後，許多長者以及殘疾人士仍會使用線上發言功能，代替實體參與市議會會議。

對此，舊金山市議會表示，將通融這兩個族群的市民，持續使用線上發言功能。

而灣區其他議會，包括在北灣Sonoma County、東灣Union City、Concord、Walnut Creek，以及San Ramon也通過類似公眾線上發言的限制，同樣因為看到仇恨言論的激增。

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