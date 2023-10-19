【市府有約】專訪佛利蒙首位華裔女市長高敘加（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本集的《市府有約》，為您介紹一位傑出的華裔女性政治人物，她踏入政壇以來創下許多第一，在灣區也非常活躍，那就是Fremont市有史以來首位女性市長，也是該市首位亞裔、華裔市長高敘加（Lily Mei），來聽聽即將在明年底卸任的她要分享那些故事。

高敘加說：「大家好、我是高敘加，我之前提過我是Fremont的市長，我先道歉我的中文講得比較不流利，我是ABC（美國出生的華裔）。」

總是打扮得光鮮亮麗的高敘加，這段發言總是成為她出席華裔社區活動，和大家拉近距離的最佳開場白，集許多Fremont市第一紀錄的高敘加，是該市首位女性、首位亞裔，當然也是首位華裔的市長，上任已經七年了。

高敘加說：「過去一、兩年，我對我們城市最引以為豪的一些事情是，我們能夠很靈活，並隨時間變化，以解決從教育到公共安全和住房等問題，最重要的是最被注意到的經濟發展，雖然一些城市在受苦，因為人們現在是否遠距工作，以及我們如何解決一些空間、辦公空間的問題，以及大家在觀察的空置問題，但Fremont的基礎就是製造業，這使得我們讓大多數人重返工作崗位和這些空間，並利用它來擴大規模。」

高敘加指出，疫情期間大家才體會到，有一個可靠的供應鏈有多麼重要，而Fremont是全加州擁有最多製造業職位的城市，不但確保供應鏈穩定，失業率也比疫情前還低。

除了亮眼的政績，高敘加本月初才剛獲選為舊金山Financial Times2023年最有商業影響力女性之一的殊榮，她分享一路走來從政的心得。

高敘加說：「身為本市第一位女性、少數族裔，又是亞裔和華裔市長，我感到非常幸運，能夠代表我們社區所反應的多元化，但擁有這種領導力很重要，無論是在市政或國家層面，我可以舉個例子，我目前在美國市長會議裡面，該組織是代表美國大城市市長協會，它已經存在超過91年了，已經有拉美裔市長聯盟、黑人市長聯盟，去年在我的董事會支持下，我們能夠組成亞裔市長聯盟，目前我擔任主席，因為有人在那裡，所以我們利用這個機會也很重要，我站在那些前人的肩膀上，我很幸運能擁有優秀的導師，無論是像在我之前曹業雲，還是校區董事會成員吳葦，但我們的責任不僅是要競選，而是要去做到某件事。」

她以自身經驗提到，從政路上要飲水思源，不忘前人的努力，也不吝為後人鋪路。

高敘加說：「我不想成為第一個，也不想成為最後一個，我想成為眾多人中的第一個，所以我們能夠互相支持很重要，有人問我未來幾年要做什麼，無論你處於什麼職位，我最初競選的原因，不僅要成為民選官員，還要做出改變，你不一定要當選才能做出改變，這還需要我們有熱情和愛心，不要只是抱怨，而要創造解決方案，並幫助其他人實現這些解決方案。」

高敘加在2024年12月兩任市長、八年任期將會屆滿，在剩下一年多的任期前，她還有一些目標打算完成。

高敘加說：「我真正喜歡做的事情之一，是在伊麗莎白湖畔建造一個全新的社區中心，並獲得所需的資金，因為無論您是長者，像我也符合條件了，還是正在尋找養家糊口的機會，這類的資源以及獲得社區服務的機會，例如伊麗莎白湖畔的新社區中心，對我們的城市來說都非常重要，我們希望繼續這項努力，我想說這並不是旅程的終點，就像是一本書，你翻過一頁就會看到下一個故事。」

高敘加明年將邁入55歲，已經是AARP合資格的退休年齡，儘管她尚未有下一步的計劃，但很多人都看好她的政治前途，還會有新的篇章。

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