【市府有約】專訪佛利蒙首位華裔女市長高敘加（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本集的《市府有約》,為您介紹一位傑出的華裔女性政治人物,她踏入政壇以來創下許多第一,在灣區也非常活躍,那就是Fremont市有史以來首位女性市長,也是該市首位亞裔、華裔市長高敘加(Lily Mei),來聽聽即將在明年底卸任的她要分享那些故事。

高敘加說:「大家好、我是高敘加,我之前提過我是Fremont的市長,我先道歉我的中文講得比較不流利,我是ABC(美國出生的華裔)。」

總是打扮得光鮮亮麗的高敘加,這段發言總是成為她出席華裔社區活動,和大家拉近距離的最佳開場白,集許多Fremont市第一紀錄的高敘加,是該市首位女性、首位亞裔,當然也是首位華裔的市長,上任已經七年了。

高敘加說:「過去一、兩年,我對我們城市最引以為豪的一些事情是,我們能夠很靈活,並隨時間變化,以解決從教育到公共安全和住房等問題,最重要的是最被注意到的經濟發展,雖然一些城市在受苦,因為人們現在是否遠距工作,以及我們如何解決一些空間、辦公空間的問題,以及大家在觀察的空置問題,但Fremont的基礎就是製造業,這使得我們讓大多數人重返工作崗位和這些空間,並利用它來擴大規模。」

高敘加指出,疫情期間大家才體會到,有一個可靠的供應鏈有多麼重要,而Fremont是全加州擁有最多製造業職位的城市,不但確保供應鏈穩定,失業率也比疫情前還低。

除了亮眼的政績,高敘加本月初才剛獲選為舊金山Financial Times2023年最有商業影響力女性之一的殊榮,她分享一路走來從政的心得。

高敘加說:「身為本市第一位女性、少數族裔,又是亞裔和華裔市長,我感到非常幸運,能夠代表我們社區所反應的多元化,但擁有這種領導力很重要,無論是在市政或國家層面,我可以舉個例子,我目前在美國市長會議裡面,該組織是代表美國大城市市長協會,它已經存在超過91年了,已經有拉美裔市長聯盟、黑人市長聯盟,去年在我的董事會支持下,我們能夠組成亞裔市長聯盟,目前我擔任主席,因為有人在那裡,所以我們利用這個機會也很重要,我站在那些前人的肩膀上,我很幸運能擁有優秀的導師,無論是像在我之前曹業雲,還是校區董事會成員吳葦,但我們的責任不僅是要競選,而是要去做到某件事。」

她以自身經驗提到,從政路上要飲水思源,不忘前人的努力,也不吝為後人鋪路。

高敘加說:「我不想成為第一個,也不想成為最後一個,我想成為眾多人中的第一個,所以我們能夠互相支持很重要,有人問我未來幾年要做什麼,無論你處於什麼職位,我最初競選的原因,不僅要成為民選官員,還要做出改變,你不一定要當選才能做出改變,這還需要我們有熱情和愛心,不要只是抱怨,而要創造解決方案,並幫助其他人實現這些解決方案。」

高敘加在2024年12月兩任市長、八年任期將會屆滿,在剩下一年多的任期前,她還有一些目標打算完成。

高敘加說:「我真正喜歡做的事情之一,是在伊麗莎白湖畔建造一個全新的社區中心,並獲得所需的資金,因為無論您是長者,像我也符合條件了,還是正在尋找養家糊口的機會,這類的資源以及獲得社區服務的機會,例如伊麗莎白湖畔的新社區中心,對我們的城市來說都非常重要,我們希望繼續這項努力,我想說這並不是旅程的終點,就像是一本書,你翻過一頁就會看到下一個故事。」

高敘加明年將邁入55歲,已經是AARP合資格的退休年齡,儘管她尚未有下一步的計劃,但很多人都看好她的政治前途,還會有新的篇章。

