Santa Clara市議會投票決定提高酒店以及渡假住宿的稅率,以應付該市的財政赤字。

Santa Clara市議會上個星期一致投票通過,將酒店和Airbnb的稅率,從11.5%提高到12.5%,並在未來兩年內最高提高到13.5%,明年1月起生效。

San Jose Spotlight的報導指出,有市議員寄望Levi’s球場舉行更多受歡迎的活動,例如大型演唱會,吸引遊客入住酒店,增加市府的稅收。

市府發言人表示,今年Taylor Swift舉行的演唱會,大大刺激了當地的經濟。

