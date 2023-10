【灣區新聞】亞太經合會議舉行期間 舊金山將大幅加強保安（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

特勤局表示,APEC亞太經合會議11月11日至18日在舊金山(三藩市)舉行期間,市內將會大幅加強保安,當局又指,屆時會有特別交通安排,市民來往市中心及華埠等地預期會有不便。

特勤局表示,APEC峰會的戒備程度,將會相當於總統就職典禮的等級,助理特工主管Jeremy Brown形容,屆時會有多國領袖到訪,APEC峰會的保安嚴密程度,將會比單是美國總統訪問舊金山高出21倍。

特勤局表示,由11月11日到18日,市中心Moscone會展中心一帶將會封路,不單止車輛,連一般市民也不能進入,不過住在受影響區域內的居民和商店員工就就獲得豁免,但市民進入時需要接受搜身和安檢。

因應當局加強保安措施,特勤局預計,Moscone中心所在的市中心、Nob Hill區和海旁一帶,車輛、公共交通和行人都可能會受到影響。

由11月14日晚至18日晚,市民亦須留意禁止泊車的標誌,違例車輛會被票控和拖走。

特勤局呼籲市民注意延誤,出門時預留多點時間,明白這種大型活動,一定會為市民帶來影響,但他們正和各個執法部門和合作夥伴合作,將不便減到最低。

舊金山交通局表示,屆時中央地鐵會改道,其中Yerba Buena站和4街夾Brannan站會關閉,來往華埠和聯合廣場將會受影響,捷運BART及Caltrain火車則不受影響。

詳細有關封路和其他交通安排,可以去到市府網站https://sf.gov/apec-2023查詢。

舊金山警方表示,會和不同執法部門合作維持治安,敦促市民若看到可疑情況要作出舉報。

針對市內的無家可歸者,警察局長Bill Scott強調,露宿並不違法,不會故意驅逐無家者,若有人出現在禁區內,市府會一如以往向他們提供收容所和其它援助。

