國會眾議院共和黨團週三進行的表決中,俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan再次落敗,他未能拿到足夠票數,未達到成為眾議長所需票數門檻,預料第三輪投票將於週四舉行。

Jordan在週三眾議院全院的表決中,比他週二在全院拿到的票數還少一票,週三有22名共和黨議員投反對票,如果要成為眾議長,必須拿到217票才可過關,即是說,只可以有4名共和黨議員投反對票。

Jordan週三下午對記者說,他計劃繼續留下來,等候週四的第三輪投票。

Jordan是極右翼保守派,也是特朗普的盟友,他競選麥卡錫被罷免後,留下的眾議長空缺。

