【國際新聞】黎巴嫩軍方放催淚彈驅散美國使館外示威群眾

加沙醫院受襲,觸發中東新一輪聲援巴人示威浪潮。黎巴嫩貝魯特的示威,軍方施放催淚彈和水炮驅散。美國國會山莊亦有大批人抗議,一度闖入國會辦公樓,約300人被捕。

黎巴嫩軍隊在美國大使館附近發射催淚彈清場,與示威者發生激烈衝突。有軍人追打示威者,示威者則投擲煙花彈還擊。

黎巴嫩首都貝魯特有大批民眾抗議美方偏幫以色列,對加沙醫院受襲視若無睹。軍方出動水炮驅散,有記者被射中,建築物起火,有人受傷要被抬走。

以色列與哈馬斯衝突一個多星期以來,黎巴嫩真主黨和以軍不時在邊境交火,有示威者揚言準備為巴勒斯坦戰死。

巴勒斯坦自治政府控制的西岸拉姆安拉有大規模示威,要求哈馬斯消滅以色列,官員稱以軍擊斃最少兩名巴勒斯坦青年。

中東及北非國家如伊朗、也門、突尼斯,都有示威聲援巴人及反對美國。伊朗總統萊希在集會呼籲伊斯蘭教國家與以色列斷絕關係。

美國總統拜登訪問以色列之際,大批人到國會山莊示威,要求以巴停火,部分人闖入眾議院辦公樓高呼口號,警員之後把示威者鎖上手銬帶走。國會外則有約500名示威者,一度聚集堵塞獨立大道。

