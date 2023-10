【國際新聞】以色列有限度開放拉法口岸 美國否決安理會停火草案

【有線新聞】

以色列和埃及同意有限度開放加沙連接埃及的口岸運送人道物資,最快可能周五開通,美國總統拜登結束以色列訪問回國,英國首相辛偉誠會在稍後到埗。聯合國安理會再表決以巴局勢的決議草案,被美國否決,中方表示失望和難以置信。

拜登結束在特拉維夫約8小時的短暫訪問後回國,拜登在空軍一號上透露與埃及總統塞西通電話,獲對方同意開放連接加沙及埃及的拉法口岸,容許20輛人道物資的貨車進入加沙。他讚揚塞西願意通融,警告哈馬斯一旦掠奪物資,通道便會關閉,而加沙內的民眾暫不可經拉法口岸離開。

以色列總理內塔尼亞胡辦公室亦確認有限度開放拉法口岸,以方不會阻止,只限於食物、食水及藥物,並必須確保物資不會落入哈馬斯手中。

聯合國安理會再就以巴局勢開會,表決巴西提出的決議草案,呼籲以巴暫時停火容許運送人道援助,譴責哈馬斯、敦促釋放人質,草案獲12個國家贊成,俄羅斯和英國棄權,只有美國投票反對,草案不獲通過。

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德認為安理會必須有所行動,但需要配合各國的外交努力成果,又表明不滿草案沒有提及以色列自衛權。

托馬斯格林菲爾德說:「美國對決議草案沒有提及以色列自衛權感到失望,各成員國都應譴責哈馬斯的恐怖主義和殘暴行為。」

中國代表張軍表示震驚和失望,不點名批評美國不願意真正解決問題,張軍說:「相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動,但她們的投票立場讓我們不得不懷疑她們根本不希望安理會採取任何行動、不希望真正解決問題。」

以巴雙方繼續針鋒相對,以色列認為外界只是呼籲以巴雙方冷靜克制和停火,不能根除哈馬斯這個毒瘤。巴勒斯坦則指以軍強迫轉移和消滅巴人,不值得擁有自衛權。

