【KTSF】

本台報導過,舊金山日落區一名華裔警員,在阻止汽車爆竊案的時候,被匪徒用汽車拖行而受傷,本台記者與這名警員談過。

舊金山Taraval分局警員Jeff Chen說:「我的手肘有擦傷,就在事情發生後,我的膝蓋受到了一點撞擊,但我通常會穿很多衣服,所以卸走了大部分撞擊力。」

代表日落區的市參事殷嘉立,向陳警員以及他的拍檔警員Simon Wong頒發嘉許狀,表揚他們的英勇行為。

上星期四凌晨兩點左右,兩名警員抵達Irving街夾43 Ave調查汽車爆竊案的時候,看見匪徒從汽車裡面出來,並跑向停在附近的另一輛汽車想逃走。

匪徒上車坐在司機位之後,警員嘗試從打開的車門捉住匪徒,但匪徒立刻開車,將陳警員在街上拖行了幾呎,他需要送院治療,沒有生命危險。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。