【中國新聞】美國國防部指中國過去兩年攔截美軍軍機百多次（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

美國國防部公佈了過去兩年,中國飛機180多次攔截美國戰機的事件中部份片段,這個數量超過了過去十年的總數,也是美軍官員所講的令人擔憂的趨勢的一部份。

國防部在發表中國軍力年度報告前,發放這些照片和影片,有關報告是關於中國軍力,及其可能對印太夥伴構成的安全威脅。

國防部多年來一直做好準備,為應對在台灣問題上與中國的潛在衝突,即使目前正發生以哈戰爭,與俄烏戰爭,美軍都未有停止做好應對中國的準備。

國防部官員表示,中國的飛機航行,本質上具有風險性和攻擊性,但美軍尚未聲稱其中大多數飛行不安全,這一個特定的術語,只會在最惡劣的情況下才使用。

不過國防部官員也指出,公佈這段影片,並譴責中方這種行為很重要,因為這是中國在印太地區實施恐嚇的大趨勢一部分,而這種行為可能會意外導致擦槍走火。

負責印太安全事務的助理國防部長Ely Ratner表示擔憂。

Ratner說:「我們今天發布的所有這些例子,都強調了中國的脅迫意圖,尤其是在國際空域的行為,最重要的是,這類操作行為往往可能會導致活躍的危險事故,並可能無意中導致衝突。」

美軍亞太司令John Aquilino也指出,世界各地每日都會發生攔截行為,但一般的攔截都是安全而無事故的,中國解放軍在印太的攔截,沒理由有差別,他因此強調必須防止中方這種行為,在亞太地區發生以免導致誤判,同時也要保障美軍人員的安全。

Aquilino說:「我今天在此,乃因司令的頭號責任是確保軍員安全,因此突出這些行為,並確保我們能預防這些行為乃是最優先。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。