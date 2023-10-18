【中國新聞】美國國防部指中國過去兩年攔截美軍軍機百多次（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

美國國防部公佈了過去兩年，中國飛機180多次攔截美國戰機的事件中部份片段，這個數量超過了過去十年的總數，也是美軍官員所講的令人擔憂的趨勢的一部份。

國防部在發表中國軍力年度報告前，發放這些照片和影片，有關報告是關於中國軍力，及其可能對印太夥伴構成的安全威脅。

國防部多年來一直做好準備，為應對在台灣問題上與中國的潛在衝突，即使目前正發生以哈戰爭，與俄烏戰爭，美軍都未有停止做好應對中國的準備。

國防部官員表示，中國的飛機航行，本質上具有風險性和攻擊性，但美軍尚未聲稱其中大多數飛行不安全，這一個特定的術語，只會在最惡劣的情況下才使用。

不過國防部官員也指出，公佈這段影片，並譴責中方這種行為很重要，因為這是中國在印太地區實施恐嚇的大趨勢一部分，而這種行為可能會意外導致擦槍走火。

負責印太安全事務的助理國防部長Ely Ratner表示擔憂。

Ratner說：「我們今天發布的所有這些例子，都強調了中國的脅迫意圖，尤其是在國際空域的行為，最重要的是，這類操作行為往往可能會導致活躍的危險事故，並可能無意中導致衝突。」

美軍亞太司令John Aquilino也指出，世界各地每日都會發生攔截行為，但一般的攔截都是安全而無事故的，中國解放軍在印太的攔截，沒理由有差別，他因此強調必須防止中方這種行為，在亞太地區發生以免導致誤判，同時也要保障美軍人員的安全。

Aquilino說：「我今天在此，乃因司令的頭號責任是確保軍員安全，因此突出這些行為，並確保我們能預防這些行為乃是最優先。」

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