【KTSF】

東灣Alameda一名患有柏金遜的華裔婦女Desiree “Lisa” Huey,上星期六離家後失蹤,警方下午證實,在Bay Farm Island橋附近水域發現的屍體,就是失蹤人士。

下午1點左右,Alameda警方接報,在Bay Farm Island橋底附近的水域發現一個人,警方後來證實那人已經死亡。

縣法醫官派人到現場調查,證實死者就是Desiree “Lisa” Huey,當局已經通知家屬。

家屬表示,52歲的Huey上星期六早上出門散步後沒有回家,閉路電視拍到她在街上散步。

她的兒子表示,母親每天都出門散步30至40分鐘,身上沒有銀包也沒有手機,家人表示Huey患有柏金遜和焦慮症,需要服用柏金遜的藥物,以協助步行。

