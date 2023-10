【KTSF】

國稅局和加州州稅局在週一將大部份加州納稅人的聯邦和州報稅截止日期,再次延長至11月中。

在多場天災引發加州大部份地區,宣佈三次聯邦緊急災害狀態之後,州和聯邦在今年春季首次延長加州人的報稅截止日期至10月16日。

國稅局週一再次提出延長報稅期限多一個月,延至11月16日,此次延後涵蓋了加州58個縣中的55個縣,只有Lassen縣、Modoc縣和Shasta縣除外。

