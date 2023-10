【有線新聞】

美國總統拜登到訪以色列,與總理內塔尼亞胡會面。

內塔尼亞胡在特拉維夫機場迎接拜登,兩人擁抱並短暫交談。

拜登此行將表達對以色列的支持,原定之後轉訪約旦,與約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府召開四方峰會,但加沙有醫院被炮火擊中,哈馬斯聲稱逾500人遇害,峰會之後取消。

