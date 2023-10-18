【全國新聞】共和黨眾議員Jim Jordan首輪投票未獲足夠票數當選眾議長

October 18, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jim Jordan (Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張擎鳳報導】

國會眾議院週一投票選舉新任議長，共和黨推舉的候選人Jim Jordan在第一輪投票中，流失了共和黨內20張票，暫時未能當選，要看下一輪的投票結果如何，事前有共和黨人抨擊Jordan及其盟友向同僚高壓拉票，令他們更加不想投Jordan一票，而民主黨人就一早表明不會支持Jordan。

在週一的眾議長選舉第一輪投票中，總共有212名民主黨人投他們的黨團領袖、紐約州的Hakeem Jeffries一票，有200名共和黨人就投票給Jim Jordan，20名共和黨人投票給其他參選人，令Jordan無法取得當選所需的217票。

Jordan最多只能流失黨內四票，否則不能當選，目前他顯然處於困境。

而民主黨人就一早表明不會支持他，民主黨人根本就不信任他，認為他如果當選，就會是特朗普的右翼，所謂美國第一MAGA派會得勢，把持眾議院。

民主黨聯邦眾議員Jamie Raskin說：「他當選會奠定MAGA派，掌控美國的共和黨，我認為有足夠的阻力，讓人難以見到他如何搞得定

阻力也來自共和黨內，Jordan除了是特朗普的盟友之外，也是眾議院極右派自由黨團的創辦人之一，他與戰友在黨內拉票時，被指使用高壓策略而令不少黨內同僚感到不滿，也向媒體表明不會投Jordan一票。

在週一第一輪投票後，投Jordan一票的共和黨聯邦眾議員Troy Nehls這樣呼籲說：「美國民眾請求有領導層，我們可以提供這領導層，只有讓Jordan做議長，讓我們去工作吧

對於新任眾議長難產，有不少議程必須緊急處理，有人提議不如加強臨時議長麥亨利的權力。

對此，有共和黨聯邦眾議員Bill Huizenga說：「若有人認為臨時議長應獲授權，那麼他應該參選，他們應該推舉他參選，但我了解麥亨利，他是我任職的金融委會的主席，但他不這麼做，我不相信他希望事情就這樣發展，他希望會議有進展，並找出我們的候選人

民主黨人也意識到議長空缺問題嚴重，Raskin說：「狀況不妙，我說，世界正在著火，我們需要有戰略、軍事、經濟性協助給在烏克蘭的民主盟友，荒謬的是共和黨把我們丟進這混亂中

有民主黨人預計，共和黨的機器將會火力全開逼迫所有的溫和派，務求他們一致投票給Jordan，這一點在第二輪投票可以拭目以待。

而Jordan表示，眾議院將於週三上午11點舉行第二次投票，他和他的支持者將努力說服抵制他的人轉而支持他。

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