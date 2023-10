【國際新聞】加沙醫院被炮擊據報逾500死 以巴互相指責

【有線新聞】

加沙有醫院被炮火擊中,巴人政府稱逾五百人死亡,以色列和巴勒斯坦互相指責是對方的炮火擊中醫院。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯,取消在約旦與美國總統拜登會面。

被炮火擊中的醫院火勢猛烈,醫院正門和外牆損毀,附近多輛汽車焚毀,現場一片混亂。傷者需要送往另一間醫院,有人躺在地上等候救治。

巴勒斯坦官員指,以軍空襲加沙一間醫院原本收容數千名流離失所的平民,空襲造成嚴重傷亡。

自治政府主席阿巴斯宣布哀悼三天,形容是悲劇和戰爭屠殺,必須追究責任,又指以色列越過紅線,強調巴人不會離開自己的領土。

哈馬斯指控美國包庇以軍的侵略行為,呼籲巴人對抗侵略者。以色列總理內塔尼亞胡否認施襲,以軍指有情報顯示,是巴勒斯坦聖戰組織發射的火箭誤中醫院,會徹查事件。以軍發言人哈加里:「這是巴勒斯坦聖戰組織的責任,在加沙的醫院殺害無辜平民。」

周三訪問以色列的美國總統拜登,對事件感到憤怒,重申華府認為,衝突期間應保護平民性命,並向遇難者致哀。拜登原定在約旦與阿巴斯會面,阿巴斯指因應事件宣布取消會面,決定提早返回巴勒斯坦,約旦亦同意現時不是舉行會議的時候。

加沙醫院遇襲,西岸拉姆安拉有巴人示威,不滿阿巴斯一度計劃與拜登會面,有人向安全部隊擲雜物,亦有人縱火,安全部隊施放催淚氣體驅散。約旦首都安曼,亦有民眾在以色列大使館抗議,批評美國是以色列的幫兇,殺害巴人。

