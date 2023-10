【財經新聞】Sunnyvale兩家旅館空置一年多後將改建為私有停車場（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Sunnyvale兩家旅館在空置一年多後,預計將被拆除,並改建為私有停車場。

負責Sunnyvale土地用途規劃的官員,上週批准房地產投資信託Prologis,在Weddell Drive331和385號的土地上興建一個地面停車場。

該房產公司於兩年前買下土地上的兩棟旅館Silicon Way Inn,以及Americas Best Value Inn,但因為受COVID疫情的經濟衝擊,兩間旅館去年5月關閉。

土地計劃批准後,Prologis將拆除土地上的建築物,改造為私人停車場,佔地約一英畝。

但有當地居民向San Jose Spotlight表示,蓋停車場是「浪費」土地,應該建為超市或經營其他對社區有幫助的商業設施。

而Prologis在同個區域,已經擁有並出租鄰近的兩塊土地,作為停車場以及倉庫,若計算這四塊土地的加總面積,大約有五英畝的佔地。

Sunnyvale市府則表示,Prologis將把預設為停車場的土地出租,實際土地的運用將由租客決定,所以作為停車場的計劃,尚未獲得最終確定。

這項土地劃分決定將在10月26日前接受民眾上訴,若順利通過,Prologis就可以開始申請拆除和建築許可證。

