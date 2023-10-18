【灣區新聞】舊金山市長布里德提選舉提案 授予警察部門更大權力（視頻）

October 18, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市長布里德計劃提出選舉提案，由選民在明年3月的選舉投票，授予警察部門在執法方面有更大的權力和自由度。

市長布里德提出稱為「Safer San Francisco」的提案，將包括幾項擴大警察部門執法權力的事項。

在技術方面，提案將允許警察部門裝置並使用公用的監視錄像機、准許警察部門使用無人機來捉罪案嫌疑人、也允許警方有一年時間測試並推行在執法方面的新科技，而不需要經過市議會冗長的審核過程。

提案也將限制警察委員會的權力，要是委員會要制定新的執法方針，必須確保警察在寫報告的工作上不會超過他們工作的20%的時間。

提案將修改警察部門用警車追逐歹徒的政策，除了目前允許的暴力事件之外，警察也可以向涉嫌從事商業偷竊、汽車偷竊和汽車盜竊的疑犯展開追逐，但是警察也必須在安全的情況下，才可以展開追逐。

提案也准許警員使用隨身攝錄機紀錄事件過程，取代填寫紙張報告。

提案也在減少警察需要寫報告的需要，例如要是有三名警察在場，只需要一個人寫報告，而不是現在需要的三個人都需要寫。

布里德說：「舊金山相信給人另一次機會，但是這些人一再跨過我們設的界線，我們的同情心被當成是脆弱，可以在舊金山為所欲為，這種態度必須停止。」

針對布里德的建議，最近宣布參選市長的慈善家Daniel Lurie發表聲明表示，市長沒有在過去五年的時間提出這些建議，而是要重選的時候才提出改善治安的方案。

「Safer San Francisco」提案只需要超過半數選票支持就可以通過。

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