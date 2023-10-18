【灣區新聞】舊金山一Walgreens藥房發生有組織零售盜竊案 6人被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Excelsior區一間Walgreens藥房，上星期發生一宗有組織的零售盜竊案，警方拘捕6人，地檢處起訴當中5人。

被拘捕的5男1女，年齡分別是18歲至54歲，還有一名16歲男童。

案發在10月11日傍晚，大約8個帶著面罩的賊人，涉嫌在Geneva Avenue 965號的Walgreens藥房，試圖用手推車和袋偷走商品，當場被埋伏的警員拘捕當中6人。

5名成年人士被控多宗偷竊和有組織零售盜竊的相關控罪，其中一名被告Henry涉嫌在保釋期間犯案，當局將他還押候審，其餘4人獲得釋放候審，警方以電子腳環監控他們。

4人一旦罪成會面臨5年監禁，而Henry就會面臨7年刑期。

另一方面，地檢官謝安宜亦宣布起訴10月13日開車撞入聯合廣場名店Dior，並偷走多個手袋的2名年輕男子，兩人目前還押候審，從姓氏來看，上述兩宗案件的被告都不似是亞裔。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。