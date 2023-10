【灣區新聞】舊金山一Walgreens藥房發生有組織零售盜竊案 6人被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Excelsior區一間Walgreens藥房,上星期發生一宗有組織的零售盜竊案,警方拘捕6人,地檢處起訴當中5人。

被拘捕的5男1女,年齡分別是18歲至54歲,還有一名16歲男童。

案發在10月11日傍晚,大約8個帶著面罩的賊人,涉嫌在Geneva Avenue 965號的Walgreens藥房,試圖用手推車和袋偷走商品,當場被埋伏的警員拘捕當中6人。

5名成年人士被控多宗偷竊和有組織零售盜竊的相關控罪,其中一名被告Henry涉嫌在保釋期間犯案,當局將他還押候審,其餘4人獲得釋放候審,警方以電子腳環監控他們。

4人一旦罪成會面臨5年監禁,而Henry就會面臨7年刑期。

另一方面,地檢官謝安宜亦宣布起訴10月13日開車撞入聯合廣場名店Dior,並偷走多個手袋的2名年輕男子,兩人目前還押候審,從姓氏來看,上述兩宗案件的被告都不似是亞裔。

