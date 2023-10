【KTSF】

東Contra Costa縣週三早上發生4.1級地震,觸發當局向民眾的手機發出地震預警。

根據聯邦地質研究所(USGS),地震於早上9時29分發生,震央距離沙加緬度縣Isleton約3英里,或Bethel Island約8英里。

USGS最初把震級定為4.6級,其後修訂為4.1級。

因應這次地震,手機安裝了MyShake應用程式的民眾,於早上9時29分收到地震預警,地震預警是由USGS主理的ShakeAlert地震預警系統發出。

