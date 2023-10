【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃發表首份市情咨文 主軸是社區治安（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

任期即將滿一年的東灣奧克蘭(屋崙)市長盛桃(Sheng Thao),週二發表她任內第一份市情咨文,主軸是社區治安。

盛桃說:「我們在現時面對我們城市歷史上最具挑戰性的時刻之一,許多奧克蘭人現在都在受苦,你可能很害怕,我知道你的感受。」

盛桃週二在市議會發表的市情咨文中,一開頭就談到市內的治安現況。

盛桃說:「社區治安仍是我身為市長的優先項目。」

盛桃提到在上任的過去八個月,她透過市府執行的「Talking Transition”計劃,聽取超過一萬名市民對於治安、住房、無家可歸等議題的想法,並重複強調,市內的犯罪是不可接受的。

盛桃說:「我致力於建立一個更強大、更負責任的警察部門,在我們的街道上發揮積極作用,並設立專門單位來應對特定犯罪。」

警察的部署是改善社區治安的重要一環,盛桃未提及自2月開除前警察局長LaRonne Armstrong,警察局長一職持續從缺的問題。

盛桃承諾要聘請更多的警員、增加街道巡邏人員、安裝測速照相機,並利用其它科技幫助打擊罪案。

她也表示,要投資數百萬元在24小時的危機處理,並投入更多資金來防止人口販運,和幫助毒品販運受害者。

然而奧克蘭在今年已經發生103宗兇殺案,與去年同期相比,車輛竊案也增加了超過50%。

同樣未提及的是,市府被揭露沒有按時向加州州府提出打擊有組織零售犯罪的州補助,導致奧克蘭錯失獲得上千萬元資金的機會。

週二在市議會場外就有民眾集結,抗議盛桃在打擊罪案方面未有明顯作為。

抗議者說:「我們1500萬到1700萬打擊零售盜竊,被她錯失的錢在哪裡?」

除了社區治安之外,盛桃也談及無家可歸問題,她指市府將投資兩億元,用於建設可負擔房屋,並計劃與其他城市合作,來保護租屋者權益,並藉此減少無家可歸者。

她也提到已關閉奧克蘭Wood街上最大的無家可歸營地,當中有85%的露宿者已經接受市府安置資源。

