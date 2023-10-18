【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃發表首份市情咨文 主軸是社區治安（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

任期即將滿一年的東灣奧克蘭（屋崙）市長盛桃（Sheng Thao），週二發表她任內第一份市情咨文，主軸是社區治安。

盛桃說：「我們在現時面對我們城市歷史上最具挑戰性的時刻之一，許多奧克蘭人現在都在受苦，你可能很害怕，我知道你的感受。」

盛桃週二在市議會發表的市情咨文中，一開頭就談到市內的治安現況。

盛桃說：「社區治安仍是我身為市長的優先項目。」

盛桃提到在上任的過去八個月，她透過市府執行的「Talking Transition”計劃，聽取超過一萬名市民對於治安、住房、無家可歸等議題的想法，並重複強調，市內的犯罪是不可接受的。

盛桃說：「我致力於建立一個更強大、更負責任的警察部門，在我們的街道上發揮積極作用，並設立專門單位來應對特定犯罪。」

警察的部署是改善社區治安的重要一環，盛桃未提及自2月開除前警察局長LaRonne Armstrong，警察局長一職持續從缺的問題。

盛桃承諾要聘請更多的警員、增加街道巡邏人員、安裝測速照相機，並利用其它科技幫助打擊罪案。

她也表示，要投資數百萬元在24小時的危機處理，並投入更多資金來防止人口販運，和幫助毒品販運受害者。

然而奧克蘭在今年已經發生103宗兇殺案，與去年同期相比，車輛竊案也增加了超過50%。

同樣未提及的是，市府被揭露沒有按時向加州州府提出打擊有組織零售犯罪的州補助，導致奧克蘭錯失獲得上千萬元資金的機會。

週二在市議會場外就有民眾集結，抗議盛桃在打擊罪案方面未有明顯作為。

抗議者說：「我們1500萬到1700萬打擊零售盜竊，被她錯失的錢在哪裡？」

除了社區治安之外，盛桃也談及無家可歸問題，她指市府將投資兩億元，用於建設可負擔房屋，並計劃與其他城市合作，來保護租屋者權益，並藉此減少無家可歸者。

她也提到已關閉奧克蘭Wood街上最大的無家可歸營地，當中有85%的露宿者已經接受市府安置資源。

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