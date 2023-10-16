【灣區新聞】消息指三大中國航空公司將恢復舊金山直航往返中國航班（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

消息指三大中國航空公司，包括中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空，經歷三年疫情後，即將恢復舊金山（三藩市）直航往返中國的航班。

據航空界業內人士消息指，三大中國航空公司，包括中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空，經歷三年疫情後，即將恢復舊金山往返中國的直航航班，第一班抵達舊金山國際機場的航班將會是10月29日由上海飛來舊金山的中國東方航空，而10月30日東航就恢復首班由舊金山直航上海的航班。

之後，三間中國航空公司往返舊金山的航班都是每星期一到兩班，南方航空由舊金山直飛武漢再飛廣州，中國國際航空直飛北京的航班，就會在11月陸續恢復。

旅行社老闆邵旗謙表示，目前賣票的情況理想。

邵旗謙說︰「（賣票情況）是可以的，很多需要，尤其是老人家需要直飛回去，以及持中國護照的一定要直飛回去，因為他們不可以經其他地方持（中國）護照，不是那麼方便，一定要直飛才可以回到中國。」

那價格方面會否有下降趨勢呢？邵旗謙就說，比如東方航空舊金山直飛上海，比剛可以訂票時貴了約400美元。

邵旗謙說︰「現在價錢浮動很厲害，每天價錢都在變，因為大家都爭機位，價錢不斷上升，但最初出來時，價錢是1100到1200元，現在1500到1600元左右。」

他就建議民眾，因應目前舊金山飛往中國的航班太少，旅客盡量不要改期。

邵旗謙說︰「要注意因為航班太少，不是每天有，每星期只有一班飛機，如果要改時間的話，可能會增加麻煩，所以日期很重要，如果回去只有一個月時間，要很小心選擇飛過去和飛回來的時間。」

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