【灣區新聞】消息指三大中國航空公司將恢復舊金山直航往返中國航班（視頻）

消息指三大中國航空公司,包括中國東方航空、中國南方航空和中國國際航空,經歷三年疫情後,即將恢復舊金山(三藩市)直航往返中國的航班。

之後,三間中國航空公司往返舊金山的航班都是每星期一到兩班,南方航空由舊金山直飛武漢再飛廣州,中國國際航空直飛北京的航班,就會在11月陸續恢復。

旅行社老闆邵旗謙表示,目前賣票的情況理想。

邵旗謙說︰「(賣票情況)是可以的,很多需要,尤其是老人家需要直飛回去,以及持中國護照的一定要直飛回去,因為他們不可以經其他地方持(中國)護照,不是那麼方便,一定要直飛才可以回到中國。」

那價格方面會否有下降趨勢呢?邵旗謙就說,比如東方航空舊金山直飛上海,比剛可以訂票時貴了約400美元。

邵旗謙說︰「現在價錢浮動很厲害,每天價錢都在變,因為大家都爭機位,價錢不斷上升,但最初出來時,價錢是1100到1200元,現在1500到1600元左右。」

他就建議民眾,因應目前舊金山飛往中國的航班太少,旅客盡量不要改期。

邵旗謙說︰「要注意因為航班太少,不是每天有,每星期只有一班飛機,如果要改時間的話,可能會增加麻煩,所以日期很重要,如果回去只有一個月時間,要很小心選擇飛過去和飛回來的時間。」

