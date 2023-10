【KTSF】

東灣San Leandro醫院有一名X光技術員,涉嫌不當觸摸病人,警方指,可能還有其他受害者。

San Leandro警方表示,46歲Castro Valley居民Dung Tu,在2022年9月在San Leandro醫院任職X光技術員時,幫一名女病患拍攝完X光照後,涉嫌不當觸摸她,疑犯目前已被拘捕,並面對詐欺性侵犯的控罪。

但調查人員認為,基於本案的性質及犯案手法,過去幾年中可能還有其他受害者,呼籲任何民眾若有相關資訊,請洽(510) 577-2740,與警方聯繫。

