東灣Pleasant Hill警方上週三下午逮捕11名涉及零售竊盜的疑犯,並追回價值2500元的贓物。

Pleasant Hill警方在Facebook上表示,成功在Pleasant Hill購物中心,包括Target、Ross、Homegoods、Burlington等商店防止盜竊案,總計逮捕11人,並尋回2,500元的贓物。

11名疑犯的年齡從22歲到65歲不均,來自灣區各地,也有一人來自其它州。

警方指,會繼續在即將來臨的假日季節打擊有組織的零售盜竊。

