【灣區新聞】PG&E計劃將數百英里電線埋地下 有人質疑成本過高

太平洋煤電公司(PG&E)正在將數百英里的電線埋入地下,一些人就質疑是否有更便宜的替代方案,可以確保灣區的安全。

PG&E表示,預計到2023年底,將數百英里的電線埋入地下,在2020年8月中至10月期間,北灣地區曾發生閃電引發的火災,該地區是火災高危險地區。

PG&E首席行政官Patti Poppe表示,有很多人對他們這項計劃持懷疑態度,但她可以告訴大家,已經完成了第350英里的土木工程,她們的目標是掩埋1萬英里的線路。

她說埋在地下,可以防止未來的山火,並減少停電的可能性,但對客戶來說,電費將會加價。

Poppe表示,這樣埋線比繼續進行架空導線,和所有樹木植物的管理要便宜。

PG&E的地下開挖計劃仍處於早期階段,該計劃將持續到2026年,一些消費者權益人士表示反對,指成本太高。

專注於公用事業的消費者組織TURN表示,PG&E的提議對客戶來說是負擔不起的,他們表示更快、更便宜的解決方案,是對電線做絕緣處理,而不是將其掩埋。

他們認為,地下埋線並不是最符合客戶利益的解決方案,使用絕緣電線價格會低得多,而且安裝速度也會快得多。

PG&E的地下工程計劃,仍需等待加州公用事業委員會的最終批准,預計委員會在11月投票決定。

