【財經新聞】聖荷西市中心酒店或出售 轉為聖荷西州大學生宿舍

灣區一間地產公司,計劃將目前聖荷西市中心的一棟酒店大樓出售,一旦獲得聖荷西市議會批准,新業主可以轉租給聖荷西州立大學用作學生宿舍。

根據The Mercury News引述市府文件,計劃出售的是位於市場南街170號的希爾頓品牌Signia酒店南樓。

這間酒店共有805個房間,北樓有541個房間,南樓有264個,酒店目前的地主是SC SJ公司,公司計劃將南樓出售給AG170地產公司,新地主則將大樓出租給聖荷西州大,改裝成學生宿舍,大學更可以在未來有機會買下大樓的選擇權,酒店的所在地距離大學校園只有幾個路口,目前的地主在2018年以2.24億買下酒店的兩棟大樓。

聖荷西州大方面則暫時沒有在市府文件中表態,校方行政與財政部只是透露,有在跟進市議會10月17日開會議程中,關於一個在市中心私人物業的項目,校方也透露有在找可行方法,以便盡快提供更多可負擔的學生住屋。

有地產界人士表示,要是學生宿舍的計劃落實,將會給市中心注入新生力,可以讓更多人住進市中心,也可以減少學生開車上學的需要,而聖荷西州大也會擴大成為在聖荷西市中心的經濟支柱。

