【財經新聞】聖荷西市中心酒店或出售 轉為聖荷西州大學生宿舍

【KTSF 歐志洲報導】

灣區一間地產公司，計劃將目前聖荷西市中心的一棟酒店大樓出售，一旦獲得聖荷西市議會批准，新業主可以轉租給聖荷西州立大學用作學生宿舍。

根據The Mercury News引述市府文件，計劃出售的是位於市場南街170號的希爾頓品牌Signia酒店南樓。

這間酒店共有805個房間，北樓有541個房間，南樓有264個，酒店目前的地主是SC SJ公司，公司計劃將南樓出售給AG170地產公司，新地主則將大樓出租給聖荷西州大，改裝成學生宿舍，大學更可以在未來有機會買下大樓的選擇權，酒店的所在地距離大學校園只有幾個路口，目前的地主在2018年以2.24億買下酒店的兩棟大樓。

聖荷西州大方面則暫時沒有在市府文件中表態，校方行政與財政部只是透露，有在跟進市議會10月17日開會議程中，關於一個在市中心私人物業的項目，校方也透露有在找可行方法，以便盡快提供更多可負擔的學生住屋。

有地產界人士表示，要是學生宿舍的計劃落實，將會給市中心注入新生力，可以讓更多人住進市中心，也可以減少學生開車上學的需要，而聖荷西州大也會擴大成為在聖荷西市中心的經濟支柱。

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