【灣區新聞】東奧克蘭涉無家可歸者的火警頻生 店主提心吊膽

【KTSF】

在東奧克蘭（東屋崙）做生意的一些店主，對目前不時發生的火警提心吊膽，他們當中有人認為，火是由無家可歸人士，或是一些盜賊點燃，所以害怕自己的店面也遭殃。

週三清晨在29 Avenue一間空置貨艙發生的大火，鄰居向KPIX台的記者表示並不驚訝，消防部門表示，有無家可歸人士住在裡頭，而最近幾個月，已經多次來過撲滅比較小型的火，沒有人在週三的火警中受傷，但是附近鄰居表示，這是時間問題。

咖啡店老闆Rachel Konte表示，這次算是幸運，咖啡店就是開在一棟工業建築中，她說慶幸自己的生意沒有受損，因為有人在她的門外刻意點火，那裡的一塊玻璃也被砸破。

Rachel說，很多人都對這些對做生意惡劣的環境感到疲憊和懊惱。

這裡的鄰居表示，很多火是由無家可歸人士點燃，而盜賊也經常在這裡把偷來的車燒毀。

代表Fruitvale區的市議員Noel Gallo表示，要解決一些非市府管理的地方出現的問題，他們必須通過冗長的程序才能有行動。

他說，有一個私人產業的業主，把無家可歸人士趕走之後豎起圍欄，但是還是被人破壞而進去裡面住。

警方就說，因為是私人地方，所以不能擅自進去，必須等市府律師發出許可。

週三的大火，有導致附近的一間學校取消授課，附近的奧克蘭動物服務局的主任Ann Dunn表示，幸好不需要疏散，因為裡面有許多等待領養的寵物，所以非常容易受到威脅，裡面有280隻貓和狗。

當局也藉機表示，這個月不收領養費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。