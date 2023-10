【灣區新聞】東奧克蘭涉無家可歸者的火警頻生 店主提心吊膽

【KTSF】

在東奧克蘭(東屋崙)做生意的一些店主,對目前不時發生的火警提心吊膽,他們當中有人認為,火是由無家可歸人士,或是一些盜賊點燃,所以害怕自己的店面也遭殃。

週三清晨在29 Avenue一間空置貨艙發生的大火,鄰居向KPIX台的記者表示並不驚訝,消防部門表示,有無家可歸人士住在裡頭,而最近幾個月,已經多次來過撲滅比較小型的火,沒有人在週三的火警中受傷,但是附近鄰居表示,這是時間問題。

咖啡店老闆Rachel Konte表示,這次算是幸運,咖啡店就是開在一棟工業建築中,她說慶幸自己的生意沒有受損,因為有人在她的門外刻意點火,那裡的一塊玻璃也被砸破。

Rachel說,很多人都對這些對做生意惡劣的環境感到疲憊和懊惱。

這裡的鄰居表示,很多火是由無家可歸人士點燃,而盜賊也經常在這裡把偷來的車燒毀。

代表Fruitvale區的市議員Noel Gallo表示,要解決一些非市府管理的地方出現的問題,他們必須通過冗長的程序才能有行動。

他說,有一個私人產業的業主,把無家可歸人士趕走之後豎起圍欄,但是還是被人破壞而進去裡面住。

警方就說,因為是私人地方,所以不能擅自進去,必須等市府律師發出許可。

週三的大火,有導致附近的一間學校取消授課,附近的奧克蘭動物服務局的主任Ann Dunn表示,幸好不需要疏散,因為裡面有許多等待領養的寵物,所以非常容易受到威脅,裡面有280隻貓和狗。

當局也藉機表示,這個月不收領養費。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。