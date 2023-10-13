【全國新聞】國會眾議院多數黨領袖Steve Scalise退出眾議長選舉

October 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
共和黨聯邦眾議員Steve Scalise (KING 5 Seattle / Youtube)

【KTSF 黃侯彬報導】

國會眾議院多數黨領袖Steve Scalise週四宣布不參選眾議長，因為共和黨不齊心，令他無把握能夠在全院表決中過關。

Scalise說︰「本國指望我們（多數派）一起回來，本眾議院需要一個議長，我們需要再次打開眾議院，但顯然不是人人都在那裡。」

就在週三獲得眾議院共和黨人推舉出任議長的Scalise，週四在閉門會議中通知黨團他決定退選，因為多數派無影踪，這兩日來雖然積極拉票，但仍然有不少強硬保守派共和黨人拒絕支持他，而民主黨也不會投他一票。

在全院表決中，他必須拿到218票，或視乎投票人數而取得普通多數票才能當選，但目前共和黨發生內亂，他恐怕難以有足夠的票數當選。

他退選後，目前只有特朗普的盟友，又是自由黨團的Jim Jordan仍然參選，但Jordan也被認為不會有足夠的票數當選，剩下一個可能性是，被罷免的麥卡錫或者重新當選這個職位。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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