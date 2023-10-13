【灣區新聞】罷免Alameda縣地檢官Pamela Price行動進入搜集簽名程序（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣罷免地檢官Pamela Price的行動目前進入收集選民簽名的程序中，當局的目標是在明年3月5日之前，收集到9萬個簽名．

罷免Price的行動，自8月開始正規程序以來，現在進入收集該縣選民簽名的工作，縣選務處給提出罷免組織160天的時間，也就是明年3月5日之前，收集至少73,195個簽名，之後在核對簽名和在縣議會決定之後，就會舉行罷免地檢官的特別選舉。

支持罷免的組織SAFE（Save Alameda For Everyone）將先在這個星期天，在奧克蘭的Christopher LaVell Jones基金資源辦公室收集簽名，也分發正規的收集簽名表，也會幫助民眾登記成為選民，這辦公室的地址是International大道1711號 103號房，時間是上午10點至下午4點。

罷免組織表示，本週末之後，會動員超過900個義工，和專業收集簽名的公司，開始在Alameda縣的14個城市，包括北部的Albany和柏克萊、南部的Newark和Fremont、到東部的Livermore收集支持罷免的簽名。

罷免組織方面指出，出來支持罷免的也不只有亞裔社區。

罷免行動共同負責人陳錫澎（Carl Chan）說：「整個罷免行動不只是亞裔或華人，大家不要誤解，其實我只是其中一個代表，還有非洲裔社區，任何族裔等，全部都有參與，所以不只是亞裔出來發聲，其實非洲人社區參與的人，甚至是最多的。」

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