【灣區新聞】罷免Alameda縣地檢官Pamela Price行動進入搜集簽名程序（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣罷免地檢官Pamela Price的行動目前進入收集選民簽名的程序中,當局的目標是在明年3月5日之前,收集到9萬個簽名.

罷免Price的行動,自8月開始正規程序以來,現在進入收集該縣選民簽名的工作,縣選務處給提出罷免組織160天的時間,也就是明年3月5日之前,收集至少73,195個簽名,之後在核對簽名和在縣議會決定之後,就會舉行罷免地檢官的特別選舉。

支持罷免的組織SAFE(Save Alameda For Everyone)將先在這個星期天,在奧克蘭的Christopher LaVell Jones基金資源辦公室收集簽名,也分發正規的收集簽名表,也會幫助民眾登記成為選民,這辦公室的地址是International大道1711號 103號房,時間是上午10點至下午4點。

罷免組織表示,本週末之後,會動員超過900個義工,和專業收集簽名的公司,開始在Alameda縣的14個城市,包括北部的Albany和柏克萊、南部的Newark和Fremont、到東部的Livermore收集支持罷免的簽名。

罷免組織方面指出,出來支持罷免的也不只有亞裔社區。

罷免行動共同負責人陳錫澎(Carl Chan)說:「整個罷免行動不只是亞裔或華人,大家不要誤解,其實我只是其中一個代表,還有非洲裔社區,任何族裔等,全部都有參與,所以不只是亞裔出來發聲,其實非洲人社區參與的人,甚至是最多的。」

