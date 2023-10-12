【國際新聞】加沙唯一發電站燃料耗盡 居民斷水斷電

【有線新聞】

加沙受圍困下唯一發電站燃料耗盡，居民斷水斷電，但來自以色列的轟炸持續，雙方累計超過3,000人死亡，鄰國埃及提出希望開放人道走廊運送緊急物資往加沙。

變成圍城的加沙，天黑後漆黑一片，建築物幾乎沒有著燈，因為該處唯一發電站捱到星期三，終於耗盡燃料停運，意味區內二百萬人口失去主要電力供應，居民只能靠小型發電機，但相信很快沒燃料。

有加沙居民向西方傳媒稱，不止斷水斷網、還面臨停電，加上沒有食物，處境十分艱難。

以色列軍隊繼續轟炸加沙難民營、大學、商業區，以至外國傳媒住的酒店一帶都無可倖免，以色列總統赫爾佐格要求哈馬斯武裝立即釋放所有人質，總理內塔尼亞胡與反對派組成緊急聯合政府處理戰爭事務。

鐵穹系統繼續攔截來自加沙的火箭，以色列中部及北部都響起警報，防範黎巴嫩及敍利亞的炮火。黎巴嫩邊境亦傳出多下爆炸，有民房被炸出大洞，以色列指是應對真主黨的攻擊。

面對局勢加劇，埃及與聯合國、美國及以色列商討，希望開放人道走廊，運送食物與藥物等緊急物資到加沙。

美方就希望可讓加沙的美國公民及其他平民經人道走廊離開；德國就打算經約旦撤走公民。

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