【國際新聞】加沙唯一發電站燃料耗盡 居民斷水斷電

加沙受圍困下唯一發電站燃料耗盡,居民斷水斷電,但來自以色列的轟炸持續,雙方累計超過3,000人死亡,鄰國埃及提出希望開放人道走廊運送緊急物資往加沙。

變成圍城的加沙,天黑後漆黑一片,建築物幾乎沒有著燈,因為該處唯一發電站捱到星期三,終於耗盡燃料停運,意味區內二百萬人口失去主要電力供應,居民只能靠小型發電機,但相信很快沒燃料。

有加沙居民向西方傳媒稱,不止斷水斷網、還面臨停電,加上沒有食物,處境十分艱難。

以色列軍隊繼續轟炸加沙難民營、大學、商業區,以至外國傳媒住的酒店一帶都無可倖免,以色列總統赫爾佐格要求哈馬斯武裝立即釋放所有人質,總理內塔尼亞胡與反對派組成緊急聯合政府處理戰爭事務。

鐵穹系統繼續攔截來自加沙的火箭,以色列中部及北部都響起警報,防範黎巴嫩及敍利亞的炮火。黎巴嫩邊境亦傳出多下爆炸,有民房被炸出大洞,以色列指是應對真主黨的攻擊。

面對局勢加劇,埃及與聯合國、美國及以色列商討,希望開放人道走廊,運送食物與藥物等緊急物資到加沙。

美方就希望可讓加沙的美國公民及其他平民經人道走廊離開;德國就打算經約旦撤走公民。

