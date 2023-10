【國際新聞】拜登就以巴衝突發表講話 稱美國全力支持以色列

【KTSF 張麗月報導】

以色列和巴勒斯坦在週末發生歷來最血腥的衝突之後,總統拜登週二在白宮向全國發表講話,他誓言,面對邪惡的襲擊,美國全力支持以色列,拜登又首次證實,在以巴衝突被挾持的人質中有美國人在內。

針對以巴衝突,總統拜登週二在白宮發表歷時十分鐘的講話,拜登首先嚴厲譴責哈馬斯在週末對以色列發動「邪惡恐怖襲擊」,他誓言美國全力支持以色列。

拜登說:「我們必須表明支持以色列,我們支持以色列,喪失無辜生命令人心碎,正如世界其他國家一樣,以色列有權回應,有責任回應這些邪惡襲擊,我剛第三次致電給總理納坦也胡,我對他說,如果美國經歷這些,我們將會快速、堅決和果斷回應。」

拜登也首次承認,被哈馬斯挾持的人質中,有美國人在內,他沒有講明當中有多少美國人被挾持,但白宮國家安全官員週二透露,以巴衝突發生後,有20名美國人下落不明。

拜登指出,他已經指示美國官員提供專業知識,去幫助以色列營救人質。

此外,拜登也提到,由於共和黨內部出現的政治爭拗,導致國會眾議院至今仍未選出新議長,他說會要求眾議員緊急行動,通過更多撥款去資助以色列捍衛國家。

講話完畢之後,拜登跟著與以色列總理納坦也胡再通電話。

消息透露,在援助以色列方面,拜登政府正派遣美國海軍最先進的福特號航空母艦打擊群,前往靠近以色列的地中海東部,當中有幾千名水兵和甲板上的戰機,將由巡洋艦和驅逐艦隨行,以展示武力,準備應對任何情況。

今次大規模部署還包括大量艦艇和戰機,凸顯出美國對衝突升級的擔憂,此外,美國也計劃保留部份F-16和A-10戰機在該地區。

