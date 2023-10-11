【國際新聞】拜登就以巴衝突發表講話 稱美國全力支持以色列

【KTSF 張麗月報導】

以色列和巴勒斯坦在週末發生歷來最血腥的衝突之後，總統拜登週二在白宮向全國發表講話，他誓言，面對邪惡的襲擊，美國全力支持以色列，拜登又首次證實，在以巴衝突被挾持的人質中有美國人在內。

針對以巴衝突，總統拜登週二在白宮發表歷時十分鐘的講話，拜登首先嚴厲譴責哈馬斯在週末對以色列發動「邪惡恐怖襲擊」，他誓言美國全力支持以色列。

拜登說：「我們必須表明支持以色列，我們支持以色列，喪失無辜生命令人心碎，正如世界其他國家一樣，以色列有權回應，有責任回應這些邪惡襲擊，我剛第三次致電給總理納坦也胡，我對他說，如果美國經歷這些，我們將會快速、堅決和果斷回應。」

拜登也首次承認，被哈馬斯挾持的人質中，有美國人在內，他沒有講明當中有多少美國人被挾持，但白宮國家安全官員週二透露，以巴衝突發生後，有20名美國人下落不明。

拜登指出，他已經指示美國官員提供專業知識，去幫助以色列營救人質。

此外，拜登也提到，由於共和黨內部出現的政治爭拗，導致國會眾議院至今仍未選出新議長，他說會要求眾議員緊急行動，通過更多撥款去資助以色列捍衛國家。

講話完畢之後，拜登跟著與以色列總理納坦也胡再通電話。

消息透露，在援助以色列方面，拜登政府正派遣美國海軍最先進的福特號航空母艦打擊群，前往靠近以色列的地中海東部，當中有幾千名水兵和甲板上的戰機，將由巡洋艦和驅逐艦隨行，以展示武力，準備應對任何情況。

今次大規模部署還包括大量艦艇和戰機，凸顯出美國對衝突升級的擔憂，此外，美國也計劃保留部份F-16和A-10戰機在該地區。

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