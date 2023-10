【國際新聞】以巴衝突雙方至今逾3千人亡 有死者被斬首

【有線新聞】

以色列軍方繼續圍困和轟炸加沙,兩名哈馬斯高官在空襲中喪生,以軍宣稱至今擊斃過千名武裝分子,衝突至今雙方累計3000人死亡,據報以色列拒絕埃及斡旋,打算全面進攻加沙,剿滅哈馬斯。

以色列南部鄰近加沙僅三公里的卡法阿扎,是上周六被哈馬斯武裝分子突襲的其中一個社區,以軍在突襲後12小時才到達,和哈馬斯激戰三天,終於收復這條村莊,曾經是700多人的家園,剩下滿目瘡痍,地上留有武裝分子突襲時,用過的滑翔傘、電單車,還有未引爆的手榴彈和彈藥,估計當時有約70名槍手闖入。

以軍在民居發現多具遺體,當中包括40名嬰兒,有藏身睡房的家庭全家遇害,部分人被斬首,仍在點算有多少人遇難。

南部阿實基倫以至特拉維夫,多次響起防空警報,軍方以鐵穹防空系統,攔截哈馬斯由加沙一帶發射的火箭,同時大舉轟炸加沙反擊,有大學被擊中後嚴重損毀,市內猶如一片廢墟,難民營亦成為空襲目標,民眾協助搜救。

以色列總理內塔尼亞胡同意與反對派組成緊急聯合政府,軍方將動員36萬後備軍,並以擊殺哈馬斯高官為首要目標,哈馬斯已證實有兩名高官陣亡。

以色列防長加蘭特表示,已重新控制邊境地區,將全面進攻加沙,揚言加沙將面目全非,哈馬斯會為此後悔。

以色列傳媒引述埃及官員,以方拒絕埃及協助調停,並打算展開為期數月的地面攻勢,徹底摧毀哈馬斯之後才考慮停火。

