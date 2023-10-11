【國際新聞】以巴衝突雙方至今逾3千人亡 有死者被斬首

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以色列軍方繼續圍困和轟炸加沙，兩名哈馬斯高官在空襲中喪生，以軍宣稱至今擊斃過千名武裝分子，衝突至今雙方累計3000人死亡，據報以色列拒絕埃及斡旋，打算全面進攻加沙，剿滅哈馬斯。

以色列南部鄰近加沙僅三公里的卡法阿扎，是上周六被哈馬斯武裝分子突襲的其中一個社區，以軍在突襲後12小時才到達，和哈馬斯激戰三天，終於收復這條村莊，曾經是700多人的家園，剩下滿目瘡痍，地上留有武裝分子突襲時，用過的滑翔傘、電單車，還有未引爆的手榴彈和彈藥，估計當時有約70名槍手闖入。

以軍在民居發現多具遺體，當中包括40名嬰兒，有藏身睡房的家庭全家遇害，部分人被斬首，仍在點算有多少人遇難。

南部阿實基倫以至特拉維夫，多次響起防空警報，軍方以鐵穹防空系統，攔截哈馬斯由加沙一帶發射的火箭，同時大舉轟炸加沙反擊，有大學被擊中後嚴重損毀，市內猶如一片廢墟，難民營亦成為空襲目標，民眾協助搜救。

以色列總理內塔尼亞胡同意與反對派組成緊急聯合政府，軍方將動員36萬後備軍，並以擊殺哈馬斯高官為首要目標，哈馬斯已證實有兩名高官陣亡。

以色列防長加蘭特表示，已重新控制邊境地區，將全面進攻加沙，揚言加沙將面目全非，哈馬斯會為此後悔。

以色列傳媒引述埃及官員，以方拒絕埃及協助調停，並打算展開為期數月的地面攻勢，徹底摧毀哈馬斯之後才考慮停火。

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