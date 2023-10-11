【國際新聞】以色列三面受敵 拜登譴責哈馬斯屠殺平民是徹底邪惡

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以色列陷入三面受敵危機，北部受到來自黎巴嫩和敘利亞的轟炸。美國總統拜登再次警告，其他國家或組織不要乘人之危，強調已加強美軍在區內的威懾，又譴責哈馬斯屠殺平民是徹底邪惡，國務卿布林肯明天出訪以色列，商討進一步支援。

黎巴嫩南部遭受火箭攻擊，空中冒出火光。以色列軍方稱北部分別遭到，黎巴嫩真主黨和敘利亞施襲，於是發炮還擊。至於在伊拉克及也門的親伊朗武裝組織，則宣稱如果美國介入以巴衝突，會以導彈、無人機攻擊區內美軍基地。

美國總統拜登則表明，已加強軍事態勢、增強威懾，警告任何國家或組織不要乘人之危，又指責哈馬斯是發動屠殺的恐怖組織。

美國總統拜登說：「這是徹底的邪惡行徑，過千平民被屠殺。哈馬斯不代表巴人的尊嚴和自決，它旨在殲滅以色列和殺害猶太人。」

他承諾堅定支持以色列，已派出國務卿布林肯訪問以色列、約旦，商討支援措施。拜登周二與以色列總理內塔尼亞胡通電話，指首批美國援助，包括彈藥、鐵穹攔截彈等已陸續送達。

內塔尼亞胡感謝美國的支持，兩人同意未來幾日再次通話。而美軍調派的航母福特號戰鬥群及戰機，周二抵達地中海。

有意斡旋以巴局勢的土耳其總統埃爾多安，批評美國此舉是要參與屠殺加沙。

他與俄羅斯總統普京通電話，強調以巴必須立即停火、恢復和談。普京則指只有在聯合國「兩國方案」，基礎上才能夠實現和平。

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