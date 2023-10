【國際新聞】以色列三面受敵 拜登譴責哈馬斯屠殺平民是徹底邪惡

【有線新聞】

以色列陷入三面受敵危機,北部受到來自黎巴嫩和敘利亞的轟炸。美國總統拜登再次警告,其他國家或組織不要乘人之危,強調已加強美軍在區內的威懾,又譴責哈馬斯屠殺平民是徹底邪惡,國務卿布林肯明天出訪以色列,商討進一步支援。

黎巴嫩南部遭受火箭攻擊,空中冒出火光。以色列軍方稱北部分別遭到,黎巴嫩真主黨和敘利亞施襲,於是發炮還擊。至於在伊拉克及也門的親伊朗武裝組織,則宣稱如果美國介入以巴衝突,會以導彈、無人機攻擊區內美軍基地。

美國總統拜登則表明,已加強軍事態勢、增強威懾,警告任何國家或組織不要乘人之危,又指責哈馬斯是發動屠殺的恐怖組織。

美國總統拜登說:「這是徹底的邪惡行徑,過千平民被屠殺。哈馬斯不代表巴人的尊嚴和自決,它旨在殲滅以色列和殺害猶太人。」

他承諾堅定支持以色列,已派出國務卿布林肯訪問以色列、約旦,商討支援措施。拜登周二與以色列總理內塔尼亞胡通電話,指首批美國援助,包括彈藥、鐵穹攔截彈等已陸續送達。

內塔尼亞胡感謝美國的支持,兩人同意未來幾日再次通話。而美軍調派的航母福特號戰鬥群及戰機,周二抵達地中海。

有意斡旋以巴局勢的土耳其總統埃爾多安,批評美國此舉是要參與屠殺加沙。

他與俄羅斯總統普京通電話,強調以巴必須立即停火、恢復和談。普京則指只有在聯合國「兩國方案」,基礎上才能夠實現和平。

