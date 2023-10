【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)教師工會的成員週四投票通過舉行罷工。

超過3千名舊金山教育工作者聚集在Balboa高中,投票決定是否批准工會舉行罷工。

投票結果顯示,97%的人支持罷工。

由於大多數教育工作者已經投票授權進行罷工,下一步就需要進行另一次會員投票,以便領導層可號召罷工,然後定出罷工日期。

工會主席表示,將會在下個星期一和舊金山聯合校區的管理層就新的勞工合約展開談判,希望校區會給予一份公平的合約,從而避免這場罷工。

教師工會的勞工合約於今年6月30號到期,工會自今年3月13日起,一直與校區進行談判。

