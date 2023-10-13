【灣區新聞】Fremont出現新騙案手法 藉發送圖像及個資詐騙受害人錢財（視頻）

October 13, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣Fremont警方提醒公眾，預防一種新的行騙手法。

Fremont警方表示，最近出現一種新的騙案手法，騙徒會向受害者發送令人感到不安的圖像，以及他們的個人資料，包括受害者的姓名、地址、電話號碼或工作地址，以恐嚇受害者向騙徒匯款，以換取受害者及他們親人的安全。

Fremont方表示，這些騙徒旨在引起受害人高度情緒反應，令受害人因擔心自己或家人的安危而匯款。

警方提醒公眾，大家的姓名、電話號碼和地址，可以很容易地在公共記錄中找到，單憑這些資料不足以確定存在即時危險，建議民眾收到來自陌生號碼，並包含此類訊息的電話或短訊，要立即與親人聯繫，以確認他們是否安全。

如果認為家人有生命危險，可以打911或(510) 790-6800，向Fremont警方報告。

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