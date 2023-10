【灣區新聞】Fremont出現新騙案手法 藉發送圖像及個資詐騙受害人錢財（視頻）

【KTSF】

東灣Fremont警方提醒公眾,預防一種新的行騙手法。

Fremont警方表示,最近出現一種新的騙案手法,騙徒會向受害者發送令人感到不安的圖像,以及他們的個人資料,包括受害者的姓名、地址、電話號碼或工作地址,以恐嚇受害者向騙徒匯款,以換取受害者及他們親人的安全。

Fremont方表示,這些騙徒旨在引起受害人高度情緒反應,令受害人因擔心自己或家人的安危而匯款。

警方提醒公眾,大家的姓名、電話號碼和地址,可以很容易地在公共記錄中找到,單憑這些資料不足以確定存在即時危險,建議民眾收到來自陌生號碼,並包含此類訊息的電話或短訊,要立即與親人聯繫,以確認他們是否安全。

如果認為家人有生命危險,可以打911或(510) 790-6800,向Fremont警方報告。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。