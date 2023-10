【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合廣場旁的名店Dior週四清晨被人爆竊,匪徒開車衝撞大門,然後偷走多個包包,警方已逮捕當中兩名疑犯。

由市民上傳Citizen App的畫面中,看到警方在早上持續封鎖被盜竊的店舖。

舊金山警方於週四清晨6點50分左右接報到Post街185號的名店Dior,目擊者表示,有三輛車停在店外,其中一輛車衝撞大門後,一群匪徒從那三輛車下車,進到店內行搶,之後再上車逃去。

警方事後成功攔截其中一輛車,也拘捕兩名涉案疑犯,但現時未公佈總共有多少人犯案,或關於案件的詳情。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。