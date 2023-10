【灣區新聞】中國駐舊金山總領館恢復辦理簽證服務 保安更嚴密（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中國駐舊金山(三藩市)總領館在週一遭私家車衝撞,司機被警員開槍擊斃,舊金山法醫官辦公室週四確認那名司機的身份,另外,受損的證件大廳暫停服務兩日後,週四恢復對外辦公,本台記者看到保安比往常嚴密,警車亦停泊在門外駐守。

中國駐舊金山總領事館領事證件大廳週四恢復對外辦公,申辦簽證的人不多,門外亦未見有人排隊,在週一發生汽車撞入領事館後,中領館在週三晚上11點發佈通知,領事證件大廳於週四起恢復對外辦公,請民眾排隊接受安檢。

記者週四去到中領館,看到保安比往常更為嚴密,警車亦停泊在門外駐守,而門外的設施依然有被破壞的痕跡,但民眾表示,簽證的服務十分順利,並沒有影響,同時亦認為是單一事件,沒有感到不安全。

Wei Xin說︰「還是挺安全的,因為門口有警車,就是多了一點保安人員和警察,讓我們比較感覺安全。」

Jennifer說︰「(你今天的簽證體驗還好嗎?)是的,都十分順利,(有沒有因事故造成的任何延誤?)沒有的,(你是否擔心過可能會出現延誤?)應該不會吧,這是一個偶然事件而已。」

事發於10月9日下午,一名男子駕車衝擊中國駐舊金山總領館的簽證大廳,當時他手持刀具和十字弓,下車大喊中國共產黨在哪裏,他其後被趕至現場的警員開槍擊傷,送院後傷重不治。

舊金山法醫官辦公室週四確認那名司機是31歲的華裔男子Zhanyuan Yang,本台週四到了Yang位於舊金山日落區的住址,曾按門鐘,但沒有人應門。

根據The San Francisco Standard的報導,Yang的一名女室友形容,他是一個十分含蓄的人,The SFStandard的高級記者Jonah Owen Lamb同本台談過他稍早入屋訪問那名女室友的情況。

Lamb說︰「在屋內,我們看到了現金,一堆仿製槍械,房間裡一片混亂,有一張手繪東亞地圖,還有一些其他物品,就像我說的房間十分混亂,他的女室友說,他開了他們另一位室友的車,並使用它,她相信他用那部車來攻擊領事館。」

Lamb又跟本台透露,Yang的房間裡有化學、宗教、電影、科幻等中文書籍,還有《聖經》和毛澤東著作等英文書,以及一本關於政治暗殺的書。

根據房間的資訊,Yang 2014年畢業於曲阜師範大學杏壇學院,有可能來自山東省,同時亦曾就讀舊金山市立大學。

Lamb說︰「女室友指他是個安靜的人,他的大部分家人都住在中國,他有一個表親,可能在Santa Clara縣,除此之外,他平常在公園裡射箭,開著無人機,騎著單車,室友說他相當含蓄,他住這裡並作為一名藝術生已經5年,她也不太明白,他怎麼能留在美國,因為他沒有工作,而且不再是一名藝術學生,所以對他的簽證狀態有點好奇,她說他絕對是中國公民,而不是美國公民。」

