【灣區新聞】中國駐舊金山總領館恢復辦理簽證服務 保安更嚴密（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中國駐舊金山（三藩市）總領館在週一遭私家車衝撞，司機被警員開槍擊斃，舊金山法醫官辦公室週四確認那名司機的身份，另外，受損的證件大廳暫停服務兩日後，週四恢復對外辦公，本台記者看到保安比往常嚴密，警車亦停泊在門外駐守。

中國駐舊金山總領事館領事證件大廳週四恢復對外辦公，申辦簽證的人不多，門外亦未見有人排隊，在週一發生汽車撞入領事館後，中領館在週三晚上11點發佈通知，領事證件大廳於週四起恢復對外辦公，請民眾排隊接受安檢。

記者週四去到中領館，看到保安比往常更為嚴密，警車亦停泊在門外駐守，而門外的設施依然有被破壞的痕跡，但民眾表示，簽證的服務十分順利，並沒有影響，同時亦認為是單一事件，沒有感到不安全。

Wei Xin說︰「還是挺安全的，因為門口有警車，就是多了一點保安人員和警察，讓我們比較感覺安全。」

Jennifer說︰「（你今天的簽證體驗還好嗎？）是的，都十分順利，（有沒有因事故造成的任何延誤？）沒有的，（你是否擔心過可能會出現延誤？）應該不會吧，這是一個偶然事件而已。」

事發於10月9日下午，一名男子駕車衝擊中國駐舊金山總領館的簽證大廳，當時他手持刀具和十字弓，下車大喊中國共產黨在哪裏，他其後被趕至現場的警員開槍擊傷，送院後傷重不治。

舊金山法醫官辦公室週四確認那名司機是31歲的華裔男子Zhanyuan Yang，本台週四到了Yang位於舊金山日落區的住址，曾按門鐘，但沒有人應門。

根據The San Francisco Standard的報導，Yang的一名女室友形容，他是一個十分含蓄的人，The SFStandard的高級記者Jonah Owen Lamb同本台談過他稍早入屋訪問那名女室友的情況。

Lamb說︰「在屋內，我們看到了現金，一堆仿製槍械，房間裡一片混亂，有一張手繪東亞地圖，還有一些其他物品，就像我說的房間十分混亂，他的女室友說，他開了他們另一位室友的車，並使用它，她相信他用那部車來攻擊領事館。」

Lamb又跟本台透露，Yang的房間裡有化學、宗教、電影、科幻等中文書籍，還有《聖經》和毛澤東著作等英文書，以及一本關於政治暗殺的書。

根據房間的資訊，Yang 2014年畢業於曲阜師範大學杏壇學院，有可能來自山東省，同時亦曾就讀舊金山市立大學。

Lamb說︰「女室友指他是個安靜的人，他的大部分家人都住在中國，他有一個表親，可能在Santa Clara縣，除此之外，他平常在公園裡射箭，開著無人機，騎著單車，室友說他相當含蓄，他住這裡並作為一名藝術生已經5年，她也不太明白，他怎麼能留在美國，因為他沒有工作，而且不再是一名藝術學生，所以對他的簽證狀態有點好奇，她說他絕對是中國公民，而不是美國公民。」

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