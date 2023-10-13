【灣區新聞】舊金山日落區華裔警員追截匪徒時遭汽車拖行受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區一名華裔警員，週四清晨阻止一個汽車爆竊案匪徒的時候受傷，匪徒開車將警員拖行，警員沒有生命危險，匪徒仍然在逃。

案發現場是Irving街夾43 Ave，警方表示，凌晨兩點左右，日落區警察分局的警員抵達現場，調查汽車爆竊案，報案的人表示，看見匪徒從天窗進入一輛泊在街上的汽車裡面，警員到達之後看見匪徒從汽車裡面出來，並跑向停在附近的另一輛汽車想逃走。

匪徒上車坐在司機位之後，警員嘗試從打開的車門捉住匪徒，但匪徒立刻開車，將其中一名警員在街上拖行了幾呎，警員送到附近的醫院接受治療，沒有生命危險。

代表日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio）在X平台發文表示，受傷警員是駐守日落區的華裔警員Jeff Chen，他被匪徒汽車拖行的時候割傷，以及受了瘀傷。

日落區分局局長表示，當時Chen與拍檔警員Simon Wong合作執行任務，殷嘉立讚揚警員英勇執行危險的工作。

警方表示，涉案匪徒一度與警員展開汽車追逐，當汽車上了高速公路之後，加州公路巡警接手追捕匪徒，但最終在東灣失去涉案汽車的蹤影。

市參事殷嘉立今年4月份的通訊，曾介紹警員Jeff Chen，他在舊金山長大，2018年加入警隊，現年27歲，巡邏日落區已有兩年時間。

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