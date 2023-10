【灣區新聞】舊金山日落區華裔警員追截匪徒時遭汽車拖行受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區一名華裔警員,週四清晨阻止一個汽車爆竊案匪徒的時候受傷,匪徒開車將警員拖行,警員沒有生命危險,匪徒仍然在逃。

案發現場是Irving街夾43 Ave,警方表示,凌晨兩點左右,日落區警察分局的警員抵達現場,調查汽車爆竊案,報案的人表示,看見匪徒從天窗進入一輛泊在街上的汽車裡面,警員到達之後看見匪徒從汽車裡面出來,並跑向停在附近的另一輛汽車想逃走。

匪徒上車坐在司機位之後,警員嘗試從打開的車門捉住匪徒,但匪徒立刻開車,將其中一名警員在街上拖行了幾呎,警員送到附近的醫院接受治療,沒有生命危險。

代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)在X平台發文表示,受傷警員是駐守日落區的華裔警員Jeff Chen,他被匪徒汽車拖行的時候割傷,以及受了瘀傷。

日落區分局局長表示,當時Chen與拍檔警員Simon Wong合作執行任務,殷嘉立讚揚警員英勇執行危險的工作。

警方表示,涉案匪徒一度與警員展開汽車追逐,當汽車上了高速公路之後,加州公路巡警接手追捕匪徒,但最終在東灣失去涉案汽車的蹤影。

市參事殷嘉立今年4月份的通訊,曾介紹警員Jeff Chen,他在舊金山長大,2018年加入警隊,現年27歲,巡邏日落區已有兩年時間。

