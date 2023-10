【國際新聞】哈馬斯突襲揭以色列、美國情報網或存盲點

【有線新聞】

哈馬斯突襲得手,揭露以色列和美國的情報網可能存在盲點而未能事先預警。輿論亦質疑以軍的先進防空及邊防系統效用,以軍無正面回應,強調先集中應付目前的戰鬥。

哈馬斯這場突襲出乎意料,直接從地面攻穿以色列近年斥巨資升級過的邊防智能感應系統,配合四方八面的火箭炮狂攻,以軍坐擁美國支援建造的鐵穹系統也無力全數攔截。多管齊下的突襲牽涉極大規模部署,在以色列遍及中東的情報網底下,哈馬斯仍成功儲備大量火箭炮、訓練滑翔傘兵、安排槍手滲透以色列城鎮,連持續監察以巴局勢的美國事前亦無發現警兆,有官員憂慮情報網存在盲點。

以軍亦承認被攻其不備,稱目前需先集中取勝,容後再檢討情報問題。目前已緊急召集預備軍加強布防,應付可能進一步擴大的威脅。哈馬斯呼籲所有巴人群起抵抗,隨時在約旦河西岸引爆新衝突。

南北受敵的以軍更要應付來自親伊朗勢力、黎巴嫩真主黨的威脅,美國總統拜登表明會用盡一切適切手段支持以色列,又警告敵對勢力不應乘人之危。他表示:「美國與以色列同在,我們將繼續支持他們,確保其公民得到援助,以色列亦可繼續保衛自己。」

國務卿布林肯致電在西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯,呼籲冷靜,他亦跟沙特阿拉伯商討局勢。埃及亦有意聯同沙特、約旦斡旋衝突,中國則呼籲各方冷靜克制,立即停火、保護平民。

另外,美國總統拜登強調對以色列的支持毫不動搖。

拜登說:「美國與以色列同在,我們將繼續支持他們,確保其公民得到援助,以色列亦可繼續保衛自己。」

拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話,承諾會在各方面提供支援,全面支持對方行使自衛權利,警告任何與以色列敵對的勢力,勿試圖乘人之危。國務卿布林肯則致電巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯,敦促盡快恢復西岸地區穩定。

