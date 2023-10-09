【國際新聞】哈馬斯突襲揭以色列、美國情報網或存盲點

【有線新聞】

哈馬斯突襲得手，揭露以色列和美國的情報網可能存在盲點而未能事先預警。輿論亦質疑以軍的先進防空及邊防系統效用，以軍無正面回應，強調先集中應付目前的戰鬥。

哈馬斯這場突襲出乎意料，直接從地面攻穿以色列近年斥巨資升級過的邊防智能感應系統，配合四方八面的火箭炮狂攻，以軍坐擁美國支援建造的鐵穹系統也無力全數攔截。多管齊下的突襲牽涉極大規模部署，在以色列遍及中東的情報網底下，哈馬斯仍成功儲備大量火箭炮、訓練滑翔傘兵、安排槍手滲透以色列城鎮，連持續監察以巴局勢的美國事前亦無發現警兆，有官員憂慮情報網存在盲點。

以軍亦承認被攻其不備，稱目前需先集中取勝，容後再檢討情報問題。目前已緊急召集預備軍加強布防，應付可能進一步擴大的威脅。哈馬斯呼籲所有巴人群起抵抗，隨時在約旦河西岸引爆新衝突。

南北受敵的以軍更要應付來自親伊朗勢力、黎巴嫩真主黨的威脅，美國總統拜登表明會用盡一切適切手段支持以色列，又警告敵對勢力不應乘人之危。他表示：「美國與以色列同在，我們將繼續支持他們，確保其公民得到援助，以色列亦可繼續保衛自己。」

國務卿布林肯致電在西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，呼籲冷靜，他亦跟沙特阿拉伯商討局勢。埃及亦有意聯同沙特、約旦斡旋衝突，中國則呼籲各方冷靜克制，立即停火、保護平民。

另外，美國總統拜登強調對以色列的支持毫不動搖。

拜登說：「美國與以色列同在，我們將繼續支持他們，確保其公民得到援助，以色列亦可繼續保衛自己。」

拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話，承諾會在各方面提供支援，全面支持對方行使自衛權利，警告任何與以色列敵對的勢力，勿試圖乘人之危。國務卿布林肯則致電巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，敦促盡快恢復西岸地區穩定。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。