【國際新聞】以色列稱中以混血女子被哈馬斯擄走 美國稱暫沒證據顯示伊朗直接參與突襲

【有線新聞】

以色列駐華大使館聲稱,哈馬斯擄走的一名女人質是北京出生的混血兒,美國國務卿布林肯則指正核實,是否有美國人喪生、或成為人質,又指暫時沒有證據顯示伊朗直接參與突襲。有分析則相信,俄羅斯意圖借以巴衝突分散國際對俄烏戰事的焦點。

這個無人機空投炮彈擊毀坦克的畫面,近一、兩年似曾相識,但畫面中出現的並非俄羅斯或烏克蘭的坦克,相信是周六哈馬斯發動突襲的情況,摧毀以色列王牌武器梅卡瓦坦克,與地面拍得有坦克遭癱瘓的情況吻合。但外界質疑加沙長期遭以色列封鎖,並嚴密監控武器流入,如何能掌握攻擊力可靠的無人機及技術。

對於外界有何國家和勢力援助這次突襲,短期內或難有可靠結論,但美國智庫戰爭研究所的分析認為,俄羅斯將持續借助以巴衝突分散焦點,目的是削減美國和西方對烏克蘭的支援,包括從俄羅斯輿論主攻西方忽略以巴局勢,得出此分析結論。

美國國務卿布林肯則指,這次是自1973年贖罪日戰爭後,對以色列的最嚴重攻擊,不同之處是這次是大型恐襲,而非國家對國家、軍隊對軍隊的戰事,又指任何國家都不會接受跨境擄劫人質的做法。

以色列駐華使館則指,一名中國與以色列混血女子,參加和平音樂節期間遭哈馬斯綁架到加沙,希望中國能在困難時刻,給予以色列聲援與支持。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。