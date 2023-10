【國際新聞】以色列南北受夾擊 大批平民士兵被擄

【有線新聞】

以色列南北地區受夾擊,北部遭到黎巴嫩真主黨炮火攻擊,以軍還火並繼續大舉空襲加沙,報復巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲。以軍承認有大批平民和士兵被擄走,總理內塔尼亞胡揚言動用所有軍力摧毀哈馬斯,衝突造成雙方逾500人死亡、3,000多人受傷。美國總統拜登強調毫不動搖支持以色列。

網上流傳片段,有哈馬斯武裝分子把由以色列擄走的平民帶到加沙,女子似乎受傷、雙手被反綁,被強行由車尾推入車的後座;亦有人上載片段,稱認出片中是其妻子和兩個女兒,相信她們在加沙附近探親時被哈馬斯擄走,妻子和岳母是德國公民,他尋求德國政府協助;兩人失聯後,妻子致電指突然有武裝分子闖入。

哈馬斯聲稱扣押了大量以色列俘虜,包括士兵、高級軍官等,要求交換在囚巴勒斯坦人。以色列軍方證實大批平民和士兵落入哈馬斯手中,人數是前所未有之多,強調會救回所有人,指責犯下戰爭罪行。哈馬斯警告以色列不要誤判。

以軍在逾20個地方與哈馬斯交戰,承認部分未能控制局勢,鄰近加沙的斯德洛特有武裝分子佔據警署跟以軍駁火。大批士兵增援,以推土機攻入去,成功制服多名武裝分子奪回警署。南部另一城市亞實基倫,有醫院被火箭擊中、損毀嚴重。

哈馬斯自周六清晨起海陸空三路突襲以色列南部,入夜後未有停止攻勢,更向特拉維夫發動第二輪襲擊。特拉維夫幾乎整夜都響起警報,有建築物被擊中,救援人員在瓦礫中搜救。以色列下令切斷加沙電力供應,繼續大舉空襲哈馬斯據點,以鐵穹防空系統攔截火箭,加沙市內不時傳出爆炸聲。

總理內塔尼亞胡形容是黑暗一天,誓言將動用所有軍力摧毀哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織,呼籲加沙居民離開。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。