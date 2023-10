【國際新聞】以巴互相空襲逾千人死亡 美法烏等證實有公民遇害

【有線新聞】

以巴繼續互相空襲,合共最少1100人死亡。以軍稱已重創哈馬斯的戰力,哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織聲稱仍脅持約130名人質,部分人是在一個音樂節被擄走,救援組織稱會場發現逾260具屍體。美國派遣福特號核動力航母戰鬥群到地中海,多間航空公司宣布暫時停飛特拉維夫的航班。

網上流傳哈馬斯周六清晨突襲音樂節的片段,徹夜狂歡民眾仍在載歌載舞,遠處見到武裝分子用滑翔傘越境降落。警方疏散參加者,部分人初時未意識到事態嚴重,迤迤然離開。

這場戶外音樂會在以色列南部鄰近加沙的沙漠地區舉行,武裝分子向群眾開火,民眾慌忙走避。有生還者憶述沙漠太空曠,根本無處可躲,有人在附近草叢匿藏6小時才逃過一劫。

多人中槍,以色列救援部門在現場找到大量遺體,有參加者據報被哈馬斯擄走。以色列駐華使館表示片中女子是北京出生的中以混血兒,亦在音樂節被綁架,當地華人圈子正協助。

以軍在鄰近加沙地區與哈馬斯交火,營救人質,聲稱救出部分平民,重新控制大部分地區,殺死數百名武裝分子,美國、法國、烏克蘭等多國證實有公民遇害。哈馬斯又猛烈攻擊加沙以北的阿實基倫,以軍鐵穹防空系統攔截火箭,火箭擊中民居,警察消防到場救援。

聯合國表示,對加沙的空襲導致逾10萬名巴人流離失所,其中逾7萬人在多間學校避難,但電源或在幾天內耗盡,呼籲設立人道走廊運送物資。

不過以軍指責哈馬斯武裝分子匿藏學校、醫院等地方,用平民做掩護。半島電視台記者捕捉到以軍空襲加沙市中心的一刻,除了多個哈馬斯目標,以軍亦摧毀了房屋和清真寺等建築物還擊,造成平民包括兒童死亡。

