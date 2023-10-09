【國際新聞】以巴互相空襲逾千人死亡 美法烏等證實有公民遇害

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以巴繼續互相空襲，合共最少1100人死亡。以軍稱已重創哈馬斯的戰力，哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織聲稱仍脅持約130名人質，部分人是在一個音樂節被擄走，救援組織稱會場發現逾260具屍體。美國派遣福特號核動力航母戰鬥群到地中海，多間航空公司宣布暫時停飛特拉維夫的航班。

網上流傳哈馬斯周六清晨突襲音樂節的片段，徹夜狂歡民眾仍在載歌載舞，遠處見到武裝分子用滑翔傘越境降落。警方疏散參加者，部分人初時未意識到事態嚴重，迤迤然離開。

這場戶外音樂會在以色列南部鄰近加沙的沙漠地區舉行，武裝分子向群眾開火，民眾慌忙走避。有生還者憶述沙漠太空曠，根本無處可躲，有人在附近草叢匿藏6小時才逃過一劫。

多人中槍，以色列救援部門在現場找到大量遺體，有參加者據報被哈馬斯擄走。以色列駐華使館表示片中女子是北京出生的中以混血兒，亦在音樂節被綁架，當地華人圈子正協助。

以軍在鄰近加沙地區與哈馬斯交火，營救人質，聲稱救出部分平民，重新控制大部分地區，殺死數百名武裝分子，美國、法國、烏克蘭等多國證實有公民遇害。哈馬斯又猛烈攻擊加沙以北的阿實基倫，以軍鐵穹防空系統攔截火箭，火箭擊中民居，警察消防到場救援。

聯合國表示，對加沙的空襲導致逾10萬名巴人流離失所，其中逾7萬人在多間學校避難，但電源或在幾天內耗盡，呼籲設立人道走廊運送物資。

不過以軍指責哈馬斯武裝分子匿藏學校、醫院等地方，用平民做掩護。半島電視台記者捕捉到以軍空襲加沙市中心的一刻，除了多個哈馬斯目標，以軍亦摧毀了房屋和清真寺等建築物還擊，造成平民包括兒童死亡。

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