【國際新聞】以色列中華商會指至少3中國勞工中槍 4人失蹤

有線新聞

以巴衝突造成逾千人傷亡,以色列中華商會公布,截至目前至少有3名中國人中彈,另有4名中國人失蹤,商會正在協助使館發布訊息尋找失蹤人員。

以色列中華商會周一通報,由上周六起截至目前,已經有4名中國公民失蹤,並發布其中3名失蹤者鄒德利、萬志順和曹永才失蹤前一同乘坐的車輛照片。

商會又提到上述3人均為一間叫「索愛人力公司」的員工,他們都是上周六早上8時後在斯德沃特失蹤;而另外一名叫劉建合的男子,是北京建工的員工,上周六早上在以色列南部城市阿什克隆附近外出購物後,約在下午5時50分起失蹤,當時他是穿著藏青色短袖上衣。

會方呼籲如有失蹤者下落可與中國駐以色列使館經商處和領僑處職員聯繫。

通報又指截止目前,有兩名中國人在此次襲擊中中槍,分別是腹部和腿部中彈,均已接受救治,還有一名受傷中國人也在醫院被找到,傷勢較重,但無生命危險且意識清醒。通報呼籲當地工人密切注意局勢,如非必要切勿出行。

商會也公布其中一名傷者的片段,該傷者表示上周六早上他遇到哈馬斯武裝分子,被對方要求雙手抱頭趴在地上,但對方之後仍對他和其同事開槍,他身中兩槍,亦聽到同事中槍後慘叫,他後來被以色列急救直升機送院救治,同事則下落未明,他目前沒有大礙,慶幸自己死裏逃生。

